日本和牛拖羅大跌價　政府擬派換領卷谷消費　民眾：派錢好過！

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本政府早前宣佈延遲奧運舉辦至2021年，全國民眾在疫情陰霾下亦減少外出消費意欲，導致經濟下跌，就連國產食材亦大跌價。最近和牛、拖羅等高級食材亦因為餐廳需求下降，價格比去年下跌2至3成，當地政府為了幫助民間紓困，擬推出「和牛商品卷」，但政府惹來不少民眾批評。

日本也深受新冠病毒影響，大家減少外出下，導致消費急跌，和牛海鮮等美食都乏人問津。（資料圖片）

最近和牛、拖羅等高級食材亦因為餐廳需求下降，價格比去年下跌2至3成，當地政府為了幫助民間紓困，擬推出「和牛商品卷」，但政府惹來不少民眾批評。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本全國受到疫情影響，首當其衝就是農業、畜牧業等，面臨商品滯銷、需求量大減的困境。另外，現時學校全面停課的狀態下，讓許多牛乳業者頭痛不已。而最近當地因遊客銳減、民眾減少外出用餐及出席慶祝聚餐活動，高級食材如和牛亦因需求大減竟出現無人問津的情況。

日本食肉市場批發協會表示，國內主要和牛市場批發價有所下跌，其中A4及A5等級和牛分別下跌16%至24%，變相是打8折。

除此以外，當地海鮮批發價亦有所下降，例如東京都中央批發市場上周售賣的拖羅極品—黑鮪（藍鰭吞拿，Bluefin Tuna），其平均批發價為1公斤3415日圓（約244港元），而札幌市中央卸賣市場售賣的北海道帝王蟹更跌至1公斤1080日圓（約77港元），是2月份平均價格的3分之1。

當地自民黨於周二（24 日）向政府農林部提出議案，指因為和牛是當地輸出的重要畜產肉品之一，現時為促進本土消費，可發放「和牛商品卷」，以鼓勵民眾兌換和牛肉，亦同時能幫助一眾和牛業者。

據了解，政府目前對商品卷的構想是以家庭為單位，民眾持卷可兌換400克和牛的商品券，限期3個月內在超市或肉品店使用。

但當地民眾對政策不太受落，網民批評政府請吃和牛是杯水車薪的做法，在目前情況下，其實一些畜農產品亦面臨危機，或許派發日用品及蔬果等食材更為實用。有不少網民於早前更討論政府應否派現金的問題，認為更能實際幫助民眾。

曾有日本Youtuber拆解日本人不愛戴口罩的原因！

+ 2