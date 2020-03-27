韓國「N號房」及「博士房」案震驚全國，多名少女被迫拍攝性虐影片後，連同個人資料遭上傳至Telegram群組，與付費會員共享。繼主謀「博士」趙周斌落網後，另一有「博士接班人」之稱、網名「太平洋」的16歲少年同樣被捕及起訴，惟當局公布負責案件的法官後，青瓦台立即出現撤換人選的聯署，炮轟法官吳德植曾多次對性罪行案件「寬容」處理，包括審訊貝荷拉案時堅持要看案中性愛片段，被指對受害人二次傷害。

N號房事件主腦之一、「博士」趙周斌日前落網。（Reuters）

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「太平洋」目前被控「傳播性剝削物」罪，將於下周一（30日）舉行首次公審。不過，負責此案的吳德植法官被部分網民質疑「對性沒有認知」。據青瓦台的請願書指出，吳官曾因已故藝人具荷拉偷拍案的判決，而引起國民憤怒，「他對性犯罪者具有超出必要範圍的寬容判決」。請願人認為「N號房」一眾被告將無法獲個應有的判決，促請當局撤換法官人選。

翻查資料，具荷拉生前指控前男友崔鐘範非法偷拍二人的性愛錄像，以及傷人等罪，但法庭去年裁定崔某的偷拍非法影片罪不成立，而損壞財物、傷害等4項罪名則罪成，判有期徒刑監1年半，緩刑3年，裁決一度惹來外界批評。在開庭期間，吳官亦因要求單獨確認影片內容，以及在判決書中詳細記錄具荷拉與被告發生性關係的場所和次數，而被網民質疑是二次傷害。

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至於另一已故女星張紫妍的性騷擾案，主理的吳官亦曾宣判前《朝鮮日報》記者無罪，並指「如果生日派對中有性騷擾，生日派對就會中斷」，引來外界強烈反駁。去年11月，吳官審理涉嫌在2015年11月至2017年8月間，41次非法偷拍婚禮女賓客裙底的攝影師李某，他最後判李某罪成，判監10個月，但緩刑2年；同樣被指判刑過輕。

（綜合）