【搶米】網民稱買唔到米被鬧製造恐慌　潮濕天氣囤米易生穀牛

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情同時令市民患上「盲搶炎」，早前香港爆發搶廁紙、搶米、搶糧潮，日前越南宣布停止簽出口大米合約後，又有網民聲稱見超市有人大肆搶米。一名網民在討論區聲稱在東區買不到米，有人回覆稱前兩天見到有人一次買４包米，不過有心水清網民即刻提醒本港大米的供應量充足得很，無必要庸人自擾，更有人提醒「囤米」又遇潮濕天氣，只會令大米生穀牛。

有女網民在討論區「親子王國」帖文，稱在東區買不到米，更說其住何文田的同事晚上去超市，看見有人「一車車買米走」，有人回覆稱前兩天見到有人一次買４包米。

本港大米供應正常，但有網民聲稱在東區買不到米。（資料圖片）

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不過有許多網民出來反駁，超市米舖的供應沒有問題，叫樓主別引起恐慌，有人留言鬧爆：「你所謂度度都冇，行勻18區未？定還是單單你食開果隻無貨呢？」文文

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然而，對於有人莫明其妙大手入米，有網民語重心長提醒，「啲人傻一次都唔夠，個消息無限loop，你哋就冇限搶 好心唔好一齊傻啦」，更指責有樓主這類帖文才會令香港人陷入恐慌，「好多阿毛唔知又搶，又做成惡性」循環，而且香港的大米供應充足得很。網民更點出一個大問題，就是大地回春香港又潮又熱，「天氣咁潮濕買咁多米養穀牛？」。

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路透社日前報道，越南會於本周六（28日）前停止簽新的大米出口合約。米行商會理事長陳建年昨（26日）在港台節目表示，越南停出口大米對香港影響不大，業界早已儲備了多於一個月的白米存量應市，稱港大米主要來自泰國，業界已跟泰方溝通好保證供應。陳建年又呼籲市民毋須搶米，因為香港有儲糧制度，至少會有15天糧食供應。