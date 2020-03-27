新冠肺炎|K Kwong教分辨口罩真假　盒面寫BFE、PFE、VFE未必可信

新冠肺炎COVID-19疫情持續，雖然市面口罩量開始增加，但大家都會怕買到劣質口罩，盒上有齊BFE、PFE、VFE標示都未必信得過？將口罩火燒或照燈就分得到？化學博士鄺士山K Kwong近日在facebook發文，教大家如何簡單地測試口罩真價優劣，特別強調「火燒」原來並非一個測試方法，網民看完帖文後都紛紛檢查家中口罩。

化學博士鄺士山K Kwong發文，教大家如何簡單地測試口罩真價優劣。（資料圖片）

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化學博士K Kwong日前在facebook發文，教幾個方法可自行分辨口罩真假，包括留意產品包裝上有否製造廠商資料、外層水珠測試以及檢查中層「聚丙烯熔噴層」過濾濾心。對於很多人都有火來測試，他則強調火燒並不是一個測試方法。

按圖即睇點分辨口罩真假

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有網民看完K Kwong分享後，隨測試一下家中口罩，稱撕開真貨時的確「起絲」和有靜電，而假貨則明顯有分別，並提醒要用一個新口罩測試，「以免傳毒畀自己」。有人則指「識分又點？又唔會畀你試完先買」，不過有網民認為自行測試都是求個安心。