日綜藝整容級化妝術2.0　專搵特色醜女示範　你唔會信係同一個人

在日本街頭好像很難見到不化妝的女孩子，更誇張的是很多日本丈夫甚至都沒見過自己老婆素顏的樣子。今天報姐就給大家揭秘，為什麼日本的女孩子都一定要化妝，因為如果不化妝的話，她們在日本根本就生活不下去！

日本有一檔網上綜藝節目，專門是討論醜女的話題，邀請來上節目的女生也都是普遍外形沒有那麼優秀的，甚至是看起來有一點點醜的女孩子。

觀看這檔節目的很多人表示一眼掠過去，就知道在座的都是「醜孩子」了，但就算是醜女孩，也有幻想過自己變好看的那一天啊！

於是這期節目就請來了這位叫做菜菜緒的女孩子來一場華麗的大變身……

整容級化妝術！看看菜菜緒與其他醜女變身後的驚人改變（點圖放大瀏覽）：

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這種化完妝立刻變一個人的樣子，讓很多日本女孩子整日帶妝，所以就有了報姐同學前面說的可能很多男孩子都沒見過自己女朋友卸了妝的樣子。

那麼日本人究竟把化妝看的有多重要呢？在日本有很多專門用來化妝、補妝的店，如果你今天來不及化妝，或者去別的場合想要換個妝容，都可以進去化一化補一補。店裡的規則也很貼心：1. 提供單人隔間，大家互不干擾；2. 每小時收費300日元，可以試用化妝品、電吹風和美髮棒；3. 蒸面機要額外收費；4.男士止步！（點圖放大瀏覽）：

有留學生表示：「在日本，化妝就是表達對對方的尊敬，就像是給對方傳遞一個信息：我尊重你，我想把自己認為最好的一面展示給你。」

在日本和韓國，女孩子不化妝往往被看成沒禮貌、缺乏教養、沒有合作意識、不能很好的生活的表現。但在中國，女孩子較少有化妝的壓力和動力。相反，愛化妝的女孩還有可能被認為是不好好工作，甚至想用女性優勢獲得不合理的利益。所以化妝的女孩反而更要努力工作以證明自己化妝不是為了某些獲利。

但在報姐看來，不管化不化妝，女孩子都不該為他人的眼光所挾裹。即便是化妝也絕不僅僅應該停留在「女為悅己者容」的初級階段。在鏡子裡看見自己、審視和了解自我，然後堅定地轉過身去面對自己的人生，才是女孩子需要一輩子學習的課程。

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