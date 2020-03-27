【N號房】曾匯錢入群組　40歲男跳漢江自殺亡：無諗過咁大件事

韓國爆出「N號房」性虐案後掀起全城震怒，政府及警方承諾全力緝兇，數以百萬計的網民聯署要求公開所有付費會員的身分。韓媒報道，一名曾加入Telegram「博士房」的40多歲男子，周五（27日）凌晨跳漢江自殺身亡，現場留下遺書，表示「不知道事情會鬧這麼大」。

N號房邪惡可怕事件源出於即時通訊應用程式Telegram的多個聊天室。(unsplash)

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自警方及傳媒上周起透露更多「N號房」及「博士房」的駭人案情後，大批民眾斥責多達26萬名付費會員形同「共犯」，促當局將他們的個人資料公諸於眾。

首爾江南警署周五表示，一名40多歲男子於當天淩晨2時47分左右，在漢江永東大橋上「做出極端選擇而身亡」。

據報死者為「博士房」的會員，最近在新聞上得知警方正徹底調查案件後，感到悲觀和巨大壓力，選擇跳江自殺。警方在現場搜獲一張A4紙的遺書，其中寫道「有匯款給博士房，不知道事情會鬧這麼大」，又指自己對不起家人、親戚及受害者，「感到內疚」。

警方目前正調查現場附近的閉路電視畫面，以確認案件發生經過。

（綜合）

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