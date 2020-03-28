紐約男隔空約會鄰居　無人機送紙仔抄牌　網民超肉緊追劇咁睇

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，人人減少社交活動防疫，但美國紐約布魯克林（Brooklyn）一對鄰居卻因「禁足令」結緣，兩人創意的約會方式在網上吸引許多人追看。這對年輕男女最近成功相約「浪漫共餐」，並且在街上「碰面」歡度第二次約會，讓一眾當追劇般觀看的網民肉緊表示：「快啲一齊啦！」

美國紐約一名男子最近因「禁足令」而結識對面街的女鄰居，其間出動無人機、充氣球等；大批網民追看兩人的社交網站。（「jerm_cohen」Twitter）

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美國新冠肺炎疫情肆虐，全國確診個案已破10萬宗，其中以佔4.4萬宗的紐約州最為嚴峻，該州最近實施「禁足令」，民眾如非購糧或就醫則須留守家中，但70歲以下健康人士仍可外出運動或散步。不過禁令無阻民眾到天台活動筋骨，來自布鲁克林的科恩（Jeremy Cohen）日前從窗外發現對面大廈，竟有女子正於天台忘我跳舞，他揮手示意，對方也揮手回應。

科恩隨即把自己的電話號碼寫在紙上，拿出家中的無人機「送信」。無人機上的鏡頭拍下女子希內瑞拉（Tori Cignarella）的反應，看到她驚喜地拿紙條，並傳訊息給科恩；影片火速在影片平台「抖音」（TikTok）爆紅，至少約3000萬觀看人次。兩人很快便計畫其第一次約會，他們一人在自家露台、一人在對面天台，同時使用Facetime邊吃飯邊聊天。

希內瑞拉受訪時表示，與科恩的「晚餐」絕對是她至今最特別的約會。直至最新一條影片，兩上正式相約在街上見面，不必再隔着整條大街交流，科恩更想到「充氣球防疫大計」。見面前，科恩先走入球中再充氣，手拿鮮花雖送不出去，但兩人一直隔着氣球聊天，約會也不忘保持安全距離，笑倒一眾網民，連看過相關報道的警察見到兩人後，亦要求合照。

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這段故事在兩人的Instagram、Tiwtter等社交平台持續更新，吸引了大批網民觀看；科恩的Instagram和抖音帳號已分別有18.5萬及61萬人追蹤。

（綜合）