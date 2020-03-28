銀杏館疫情下派免費飯盒予弱勢社群　婆婆淚求多一盒：我個仔失業

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重創全球經濟，弱勢社群成為最受影響的一群，原本不易過的生活於疫情下更是雪上加霜。推動長者就業的本地社企「銀杏館」於facebook專頁分享早前派飯予基層市民的經歷，指有婆婆排隊領飯時，流着淚表示因兒子正失業，請求多領一個飯盒，令工作人員非常心酸。銀杏館於帖文呼籲更多大型機構提供服務予基層，幫助他們渡過艱難時刻。

本地社企「銀杏館」於fb專頁分享派飯予基層市民的經歷，呼籲更多大型機構提供服務予有需要市民。（「銀杏館」fb專頁圖片）

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「銀杏館」日前於fb專頁發文，指疫情肆虐期間理應減少聚眾，起初也暫停派飯一星期，但之後發現愈來愈多有需要的基層市民到餐廳領取免費飯盒，原來不少社福機構及服務團體都因疫情暫停服務，令一批弱勢社群非常無助，故銀杏館決定「重出江湖」，「說實話，每次都心驚驚，只是這批弱勢社群令我們要膽粗粗去堅持」。

帖文指，近日疫情加劇，由於未能解決排隊的長龍會聚集了大批市民，變成社交近距接觸活動，本來正考慮再次暫停派飯，但當日卻遇到一名婆婆，令餐廳改變主意。該婆婆領飯時流着淚說：「我可唔可以拎多一盒，我個仔失咗業……」令在場工作人員非常心酸，「做或不做，很多事情，明知不易」。

銀杏館表示社企沒有太多資源，呼籲大型企業伸出援手。（「銀杏館」fb專頁圖片）

銀杏館表示，作為小社企沒有太多資源，呼籲大型企業及機構伸出援手，「在一班弱勢社群徬徨無依最需要關顧時，給予多些服務支援予基層」，又鼓勵其他市民在這人心徨徨的時刻要保持正面，「但願我們都莫失莫忘，只要有愛加勇氣，擇善堅持，是最有效的抗疫劑，亦是最強的免疫力。我們要相信，愛是會令明天更好」。

不少網民看過帖文都留言感謝銀杏館的付出，又紛紛認購飯盒轉贈弱勢社群，「艱難時間裏，感恩有你們社企憑着愛去幫助弱勢社群」，而人稱「湯博士」的中大物理系高級講師湯兆昇也留言及分享帖文支持：「感謝你們為弱勢社群盡心出力！大家一定要撐住平安！」

另外，有好心網民亦幫助想辦法，解決派飯期間人群聚集的問題，提出不同方法，例如為工作人員購買「防疫帽」，或是在工作人員及領飯者之間「安裝透明圍板，中間開一個方形洞」以保障雙方。

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