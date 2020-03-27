淡出幕前7年的港姐前冠軍李珊珊，去年承認自己曾患上驚恐症，需覆診食藥努力克服情緒病。在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，李珊珊拍住甘比四出派口罩給有需要人士，並在微博拍片呼籲大家提防社區爆發，不過一片好心卻遭到內地網民攻擊她走樣顯老態，惟珊珊EQ高以一句發人深省的回應擊退酸民。

在新冠肺炎疫情下，李珊珊四出派口罩給有需要人士。（微博影片截圖）

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李珊珊於2至3月份到香港各屋邨、街頭派口罩，早前亦戴上口罩和眼鏡到了彩虹邨派發，「此邨也是長者眾多，亦（有）不少還未有口罩。派發愈來愈有效率」，並特別標註感謝甘比和大劉名下基金會的捐助，「感恩能當一位派派派義工」。

網民看完短片都大讚珊珊人美心善，又指聽到她在片中氣喘喘的樣子，「心都痛了」，有內地毒舌網民卻留言稱「你老得真快，小時候的你，完全變了」。不過珊珊EQ相當高，隨即用一句充滿智的說話回覆：「若能夠經歷生老病死，並且苦樂參半，渡過完整的一生是我的榮幸。謝謝評論。」

近日她亦上傳一張大頭家居照，直言「是的，我現在是胖胖的」，指自己決定重見天日時，身心已經豁出去，現在首要目標是「愉快生活繼而減低服藥分量」，其次希望拿回體魄去做想做的事情。她又表示，要善用現有的體力達致效益和貢獻，「簡單來說，珍惜光陰。任誰也不能令我卻步的，甚至無所畏懼半點不讓」。