【一周星座運勢】雙子面臨人生交叉點　異地戀中處女千萬別這樣做

本週重要星象：火星跟土星會在本週相遇。在占星學中，火星代表著進取、爆發、爭論，而土星則是壓抑、挫折、限制，所以這兩顆星其實是有截然相反的意思，不過這兩顆星互相牽制、對抗卻又互相給予彼此支持。值得注意的是在人際相處上，我們雖然非常想要突顯自己的能力，意願，強調自己的感受，但是也不能只顧及自己，否則可能會得到懲罰。

白羊座（3.21-4.19）

事業&學習：對於上班族的白羊來說，水逆終於結束了，這段時間你的工作上的人際關係上其實是有一定的緩解的，同時也會給你帶來新的工作機會或是新的合作夥伴。但還有一些白羊可能會在工作中做出妥協，不要為不如預期的人事物而勉強和湊合，或者做日後會後悔的事對於學生黨的白羊來說，受到火星合土星的影響，自身會感受到在學習上的不足之處，同時也是需要去加以改善自身的學習短板，一定要踏實下來，追求更長遠的勝利。

愛情：有伴的白羊不要輕易的鬆懈，近期可能會出現伴侶翻舊賬的可能，還會有讓她無緣無故的懷疑你的可能，這個時候你就要好好的跟她溝通交流，不然矛盾還會升級的。單身的白羊可以適當的減緩一下追求對方的腳步，不要逼得對方太緊，也不要急於去得到一個結果，或者是確定一段關係。

財運&健康：本週白羊座的財運運勢總體來說無功無過，收入跟支出保持在相對平衡的一個狀態，稍微控制自己購物的慾望，基本上是沒有什麼太大的問題。健康方面注意嗓子。

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+ 21 + 20 + 19

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金牛座（4.20-5.20）

事業&學習：對於上班族的金牛來說，受到火星土星的影響，本週的工作任務會相對繁重一些，也不排除會有加班加點的可能，但會是多少的付出得到多少回報的時期，踏實工作會給你帶來正面的影響。一小部分金牛座陷入一個得不到真正答案的人生時刻。尋找真相，把善意放在首位，多有點耐心。你需要留出空間，讓你可以去感受你的內心，即使要花費不少腦細胞才能捋清楚。學習中的金牛可能會遇到瓶頸，一開始可能會想著要退縮，但是慢慢的就能夠以積極的態度去面對。

愛情：本周金牛座的愛情運勢很不錯，信任是聯繫你跟戀人最牢固的紐帶，你們能夠攜手一起面對遇到的種種問題，雙方都感到十分溫暖。單身的金牛最近一段時間情況不是很明朗，要耐得住寂寞，不要亂撩。

財運&健康：本周金牛座的財運運勢總體來說一般般，在人情世故方面的開銷會比之前多很多，但是還好你平時有一定的存款，還是可以應付的。健康方面注意腹痛。

雙子座（5.21-6.21）

事業&學習：本週工作中的雙子座必須做出一些決擇，需要以持續的眼光著眼於大局上，到底是能做還是不能做，需要你去獨立判斷行動。同時可能會有很多合作方面的事宜需要處理，有時精力有限沒辦法表現出自己的最佳實力，或是遇到很有創意的想法卻得不到他人認可的情況，會有發脾氣的可能。在學業上，雙子們對自己有更高的追求，可能會因為受到刺激開始給自己制定更高的目標，或者你會覺得繼續深造才能擺脫自己當下的困境。

愛情：對於有伴侶的雙子座來說，可能會因為工作原因冷落了對方，對於關係的處理上會引發怨言等。雖然平衡很難，但建議不要顧此失彼。對於單身的人來說，你更多還是會把重心放在工作上，所以可能會在工作中遇到讓你覺得很合拍的人，但在感情方面暫時不會有很明朗的進展。

財運&健康：本週的財運平穩，人情方面花銷較大。健康要注意落枕和心臟不適。

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+ 8 + 7 + 6

巨蟹座（6.22-7.22）

事業&學習：本週巨蟹座不要在事業上毛毛躁躁的，先去踏踏實實的做好落下的工作，避免受到拖延症影響。逆水逆的後期影響會持續到月底，還是要細心點，才能避免有意外情況出現。之前的工作壓力仍在，但滿滿滴你解決起來會比以前更得心應手起來。學業上，本週巨蟹在學業上需要投入更多的精力，盡快的把落下的功課追趕上來。

愛情：對於有伴侶的巨蟹來說，本週感情運勢波動大，對待伴侶容易敏感玻璃心，疑心病較重，容易給你們在關係發展上帶來一些衝擊，另外小部分人要避免拈花惹草。對於單身的巨蟹來說本週在與異性相處上要保持好一定的距離，你可能會模糊一些關係，分不清是友情還是曖昧關係自己，在與異性關係上做好把控。

財運&健康：水星逆行回到巨蟹座的疾厄宮，揭露了你在財務方面存在的問題，可能還會莫名其面的被捲入金錢糾紛問題裡，一句忠告：不要借錢給別人。注意感冒發燒等病症。

獅子座（7.23-8.22）

事業&學習：本週獅子座工作上可能會遇到瓶頸，心情會因此比較極端，需要注意調節釋放。可以製定更加明確的目標，雖然在未來的執行上會有困難，但也一定會有所收穫。如果有新的機會，要學會先主動抓住，並重新調整自己。本週，如果你能讓自己慢下來，接受別人提供的幫助，那就更容易度過。學習中的獅子座就不是很適合製定學習計劃了，家庭中的瑣碎事情會給你帶來困擾，分散你的精力，還會打亂你的計劃。

愛情：這週獅子座的愛情運勢還是比較可以的，單身的獅子座對自己的魅力很有信心，也願意主動表達好感，結果也都是可以的。有伴的獅子，在這週你和你伴侶之間的問題很容易被暴露出來，但是你又很愛去逃避、又沒有安全感，這種情況下，你和你的另一半要正視你們之間的問題，對伴侶表示關心，才能改善你們現狀。

財運&健康：本周是能花又能掙的一周，正財運不錯，健康方面注意吃飯不規律以及減肥帶來的腸胃負擔。

處女座（8.23-9.22）

事業&學習：本週對於工作中的處女座有很多事情要做，可能需要與合作夥伴之間多走動一下，溝通感情以積攢人脈，不會太輕鬆。但多多休息也同樣重要，把自己耗乾了也沒辦法幫別人了。你可能覺得自己深陷於某種狀態，彷彿一刻也不能慢，不能放棄，但事情並非如此，一步步慢慢來。學習中的處女座之前的學習計劃被擱置，會有遠途的計劃，可能需要做一做面子工作，或是送禮的打算。

愛情：本周處女座的愛情運勢總體來說一般般，尤其是異地戀的處女座跟戀人聚少離多，感情慢慢在變淡，還是要想辦法去彌補，千萬不能夠就這樣隨他去，不然以後會後悔的。對於單身的處女座而言，可能以前就已經有了喜歡的人，但一直沒有勇氣去告白，這段時間可以行動了。部分人會在這段時間遇到被告白的情況。

財運&健康：本周正財運比較好，不過花銷也稍微有些多；部分人可能遇到借錢或電話詐騙的情況。健康方面燙傷、割傷等外傷。

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+ 47 + 46 + 45

天秤座（9.23-10.23）

事業&學習：對於正在工作的天秤座來說，本週工作中可能會比較急躁，太過於注重彰顯自己的個性，可能會出現無意識地指揮別人做事的情況。好在你的能力很強，大家也樂意配合，也可能會得到貴人幫助。不過在決策上拿不定主意時，還是要多聽一下別人的建議。學習上的天秤們適合製定學習計劃，遇到的學習問題也會保持理智去解決。部分人可能會有學習語言課程的可能。

愛情：本週單身天秤座的愛情運勢一般般，總是在羨慕他人的感情，自己卻不肯主動去追尋屬於自己的愛情，選擇退縮只會讓你無法得到想要的東西。對於有伴侶的天秤座來說，雖然你很擅長給對方製造浪漫，但你也會有些許強勢，過火的時候會遭到對方的反感，需要注意。

財運&健康：本週在財運方面可能會為了維護關係，在社交和聚會等場合出現一些開銷；部分人可能會入手一批降價打折的商品。健康方面注意手腕的問題。

天蠍座（10.24-11.22）

事業&學習：對於正在工作的天蠍座來說，你們在本週會用自己的能力說話。部分人會有新的合作關係出現，有創業想法的可以在這段時間做一個合理的計劃。部分人可能又辭職或者調崗的想法，在職場中會出現人員變動，需要你學著去適應新環境。本週還在學習的天蠍們，接受能力可能不是那麼快。但是你有學習的目標，只要你知道自己想要什麼，那就好好去做，堅持下去會有好的結果。

愛情：對於有伴侶的天蠍來說，你在對待感情上會表現出缺乏安全感的一面，導致自身的過度敏感而給伴侶帶來的壓迫感，小部分伴侶要小心出現爛桃花的問題。對於單身的天蠍來說，有機會與喜歡的異性建立起更多的聯繫，不過也不排除一些人會因為自身的三分鐘熱度而出現一見鍾情的情況。

財運&健康本週天蠍座的財運運勢有所上升，最近已經沒有什麼特別需要花錢的地方，不要急著投資，手頭上有閒錢還是先存起來吧。健康方面注意眼睛。

人馬座（11.23-12.21）

事業&學習：對於上班族的人馬來說，本週的工作狀態整理來說不是很好，受到火星與土星的影響，在職場中的氛圍會偏無趣壓抑一些，客戶或是領導會給你帶來一定程度上的壓力，雖然忙碌，但自己的效率可能並不是很高。需要推進的事情會比較緩慢，較大的壓力也容易讓你感到疲勞。部分人在職場中可能會有貴人相助，所以你不要排斥別人的建議，或許他們能幫你走出困境。部分人也可能萌生了換工作的念頭，只是在等待一個更好的時機去推進。對於學習中的人馬座來說，你可以適當給自己制定一些學習計劃，最好能安排好學習時間。考試的人需要注意避免疏忽大意，仔細一些；部分人會有拖延的可能，那就需要提升一下自己的學習進度了。

愛情：對於有伴侶的人馬來說，受到火星進入水瓶座的影響，雙方之間的關係會更加地隨性自然，感情發展的現實阻力會有所減小，對方也有可能會給你帶來物質或是精神上的幫助，整體發展還是蠻順利的一個過程。

財運&健康：本週的收入比之前好很多，但開支也比較大，主要在娛樂方面，也會有隨禮的可能。健康方面注意麥粒腫或是淋巴腫大。

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+ 8 + 7 + 6

山羊座（12.22-1.19）

事業&學習：本週山羊座的工作運勢總體來說很不錯，跟同事之間相處融洽，這給你提供了一個極好的工作環境，就算還沒有太突出的成就也沒關係，做人做事都可以大方一點，能給自己減少很多負擔。沒有思緒的話可以嘗試著做一些從來沒有做過的事情，或者跟有趣的人聊天，這些都可以激發你的靈感。山羊座的學生情緒壓力仍較為明顯，也可能會因缺乏安全感，而與身邊人起爭執。

愛情：本週山羊座的感情運勢會呈現出比較穩定的跡象，已經組建家庭的伴侶會涉及到備孕生子的話題。對於單身的山羊來說，本週桃花運勢還算可以，有機會通過周圍人的介紹、社交平台等方面結識到新的桃花，但部分人也要警惕有家室男士的招惹。

財運&健康：本週山羊座的財運運勢總體來說還是不錯的，開銷逐漸在減少，一段時間下來就能省下很大一筆錢了，可以有買車買房的打算了。健康方面注意頭痛。

水瓶座（1.20-2.18）

事業&學習：本周水瓶座的工作運勢挺不錯的，可以會稍微有一些變動，可能是你自身職位的變動，也可能是來了個新同事或新老闆，能夠有不同的體驗。總體會感覺充滿動力和激情，可能是受到了褒獎，也可能工作中的一些想法得到認可，或是明確了工作方向。部分人會有加薪的可能，或者在公司的福利得到提升。求職中的水瓶可能已經有了看似很好的機會，但對方遲遲沒有給你准信，讓你無法猜透到底是什麼情況。在學業上，你會有很高的學習熱情，也已經做好計劃，但可能進展不太順利。

愛情：對於有伴侶的水瓶座來說，本週需要多給對方一些陪伴了，你們會因此擦出新的火花。單身的水瓶會有新的感情出現，如果有強烈脫單想法的話，可以多參加集體活動，會有從合作夥伴發展成戀愛關係的可能。

財運&健康：本周水瓶座的財運運勢還不錯，在生意方面會有很多大大小小的收入，不過在人際方面需要花費的金錢也是很多的，這一點不能夠大意。健康方面注意頸椎等上班族常見病。

雙魚座（2.19-3.20）

事業&學習：本週工作中的雙魚座，對可能會遇到一些意想不到的小狀況，但必須要提起勇氣，不能知難而退，只要積極應對，大概率可以化解並出現柳暗花明又一村的機緣。如果遇到挫折也不要灰心，需要激活你心中的一點靈性。想要換工作或者求職的雙魚座來說，可以在這段時間多投投簡歷，會收到不錯的面試邀約。學習中的雙魚們，可能會想要開始學習一項新的技能。比如攝影、舞蹈、音樂等，為自己多培養一項興趣愛好也是不錯的選擇。

愛情：對於有伴侶的雙魚來說，你需要多花點精力去維護你的感情，部分人可能會異地戀，雙方要時刻保持聯繫。單身的雙魚，近期的桃花運平平，可能會遇到家人介紹相親，或是開始詢問、催促相關的事情，但結果不會很樂觀。

財運&健康：本週會有得到禮物的可能，但開銷也不少，主要是花在自己身上。健康方面注意睡眠問題。

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