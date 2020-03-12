【血型】A型易患癌、B型易高血壓？知血型助減低相關疾病風險

血型是什麼，你自己知道嗎？原來不同血型和患病風險有關，有研究把過去的血型疾病統計結果進行分析，發現A、B、O及AB型血的人傾向患的疾病大有不同。究竟哪種血型最危險？平日的都市病又會否和你的血型相關？

血型，可能是患病的因素之一，你可有想過嗎？根據刊登在《Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine》2016年的研究指出，不同血型的人，患病風險都有所不同，你又了解自己的血型嗎？（按圖）：

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研究指出，有不少疾病都和「血液」有關，而血型的抗原和血液中的蛋白質，又與不同疾病有關，因此分析疾病和血型之間的關係，是十分具有參考價值。此外，血型也可能更改腸道菌群的生態，令身體出現不同炎症，或造成不同的免疫作用。

是次研究分析了過去所做的血型疾病統計，結果發現O型血的人較易患上「感染性疾病」，例如諾羅病毒（常引致腸胃炎），染病風險會較高。加上腸胃可能較差，容易受幽門桿菌感染，繼而引起消化道潰瘍。

而A型血的人，患慢性病的風險較高，例如三高、心臟病等。另外，也較易患上不同癌症，當中更有本港首五位致命癌症之一的「大腸直腸癌」。

至於B型血的人，患病風險較高的，主要為「代謝性疾病」，例如糖尿病、還有胰臟癌等。

值得注意的是，AB型血的人較少患這些疾病，甚至對三高還有保護性的效用，較不容易引起高血壓、高血脂、高血糖。

1）O型血

風險較高的疾病：

- 瘟疫（plague）- 霍亂- 流行性腮腺炎（mumps）- 結核病- 消化性潰瘍（peptic ulcers ）- 十二指腸潰瘍（duodenal ulcers ） - 諾如病毒（Noroviruses） - 非霍奇金原發性中樞神經淋巴瘤（Non-Hodgkin’s primary central nervous system lymphoma) - 神經內分泌腫瘤 （neuroendocrine tumors）

風險較低的疾病：

- 動、靜脈血栓栓塞 （venous and arterial thromboembolism）

2）A型血

風險較高的疾病：

- 缺血性心臟病（ischemic heart disease）- 心肌梗塞 （myocardial infarctions）- 靜脈血栓栓塞（venous thromboembolism）- 天花（smallpox ）- 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa infection）- 癌症：唾液腺癌、胃癌、卵巢癌、子宮癌、子宮頸癌、大腸直腸癌- 總膽固醇高 - 低密度脂蛋白膽固醇（LDL）高

留意心肌梗塞的7大前兆（按圖）：

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風險較低的疾病：

- 霍奇金氏淋巴瘤 （Hodgkin’s lymphoma）- 非霍奇金氏淋巴瘤 （non-Hodgkin’s lymphoma）

3） B型血

風險較高的疾病：

- 高血壓- 2型糖尿病- 胰臟癌- 淋病（Gonorrhea）- 結核病（tuberculosis）- 肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae） - 大腸桿菌（E. coli） - 沙門氏菌感染（salmonella infections） - 霍奇金淋巴瘤（Hodgkin’s lymphoma）

哪類糖尿病有機會影響下一代？（按圖了解）：

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風險較低的疾病：

- 細菌性腦膜炎（Bacterial Meningitis）- 諾如病毒（Noroviruses）（多引致急性腸胃炎）

4）AB型血

風險較高的疾病：

- 認知障礙（Cognitive Disorders）- 天花（smallpox ）- 大腸桿菌（E. coli）- 沙門氏菌感染（salmonella infections）

風險較低的疾病：

- 神經內分泌腫瘤 （neuroendocrine tumors）- 高血壓- 糖尿病

結果發現，O型血的人較易患「感染性的疾病」、A型血的人就較易患上「慢性病」、B型血的人較多患「代謝性疾病」，而反觀AB型血的人，對三高似乎有保護或預防作用。

研究團隊指出，研究結果或有助將來制定飲食策略及藥物治療等。

（資料來源：Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine、《衛生署香港健康寶庫》）

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