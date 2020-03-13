【職場12星座】同事示愛如何拒絕？　處女忌直接婉拒水瓶容易抽離

白色情人節（3月14日），是收到對方在2月14日的心意後，給予回覆的日子。彼此情投意合當然最好，但要是對方是你每天都見面，卻沒令你有心動感覺的同事，或是公司文化是禁止辦公室戀情，抑或你早已心有所屬等，那該如何處理對方的告白呢？不想惹麻煩上身，不妨按對方所屬的星座，準備合適的應對方法。 撰文：Fanny Wu

若跟你表白的人並不合你心意，那斬釘截鐵不再見就沒有煩惱吧！可是，若這個跟你表白的人是你的同事、上司或老闆，又應該怎麼辦？朝見口晚見面，職場人事關係千絲萬縷，如何才不致得失他人，有體面地全身而退？

跟同事兩情相悅，甚至修成正果是一件開心事，但感情是沒法勉強的，要是根本不是那回事，最好還是早點拒絕，免得令關係變得複雜或尷尬。（Shutterstock）

愛情勉強不來

有些星座會對同事表白不為所動，嚴重者會黑面回應，例如處女、山羊男、水瓶、雙魚的你們，佔8成以上都不會心動，因為你們清楚工作時需要保持專業，涉及私人感情會令自己不分公私，身為工作狂的你們絕不會把前途押上（愛情是一場賭博呀）。

白羊、雙子、獅子、天蠍的你們，表面冷靜實情是七上八落。你們會借故在表白同事前走來走去，卻不會主動回應，因為你們認為萬一有問題出現，自己也是被動的，責任不在你身上。你們內心對工作和感情的分配是一半一半，亦希望有人能並駕齊驅，拉扯的感覺令跟你表白的同事覺得你有種忽冷忽熱的感覺。

金牛男、巨蟹、天秤、人馬的你們，聽到表白後會保持一切如常，你們之所以這樣，是為了避免尷尬，也希望在當中取得一點工作上的便利及好處。

若你現在只是希望專注工作，不想浪費精神及時間及愛情上，你應該如何面對12星座的表白？

拒絕12星座同事表白建議（按圖了解）：

+ 21 + 20 + 19

向你表白的是白羊座

直接拒絕，不用擔心對方生氣，因為表白失敗會是一件很掉臉的事，但白羊都已經對你做了，這就証明對方對你一定有很深的誤會。可能是你的某些行為令他誤會吧，所以要坦白拒絕，令對方不再胡思亂想。至於工作，你只需要和他平常一樣相處就可以。

向你表白的是金牛座

太不可思議了，萬一金牛真的向你表白，你是需要替他找借口脫身的，例如：「哎呀，是不是你工作壓力太大了？我明白最近真的喘不過氣，不如請個假休息休息⋯⋯」否則金牛日後是會常跟你鬥氣，甚麼都要與你爭執一番。

向你表白的是雙子

雙子比金牛更不可思議的，是他們會在忍無可忍的情緒下告白，所以請你對他保留多點仁慈。拒絕雙子時，必須使出好人卡，加大力度讚賞他的優點，工作時漸漸降低你的主動關心，才可以避免悲劇上演。

如處理得不好，雙子會覺得自己是一個悲劇人物，把愁容掛在面上，沒精打彩的樣子甚至引得其他同事關注，到時其他人勸你多點關心雙子時，你便頭痛了！

向你表白的是巨蟹

相信就算巨蟹不表白，你都一直感覺到他對你的好，若果你沒有拒絕他在工作上的照顧，更會令對方陷入苦戀。

請你拒絕時帶點仁慈，寫信或訊息間接拒絕，不要面對面說清楚，文字間多一句「請保存大家顏面，不要再提」，令愛面子又玻璃心的巨蟹清醒一點。另外，在往後的日子，盡量脫離他在工作上的照顧。

不只是男追女，今時今日也有很多「神女有心，襄王無夢」的故事，就算是拒絕人家，也請溫柔地婉拒吧！（Shutterstock）

向你表白的是獅子

我會建議你做好準備，申請轉部門或轉新工好了，因為差不多所有同事都知這位獅子在暗戀你，你也不可能對這位同事不知不覺。如果你不能離開現有崗位，那就要忍受對方有意無意表現的寂寞感，或忽然的情緒低落（可能你要做埋佢嗰份）。

向你表白的是處女

這是絕對絕對絕對不能直接拒絕的星座，因處女會出現兩種極端狀況：一是極極極冷酷，不斷工作，更有可能全都是與你有關的工作；二是不斷自責做錯事，結果沒有心機下工作便容易出錯，使你可能需要大量時間執手尾。

要令大家不會受苦，建議你跟處女減少分享私人話題，將彼此精神全都放於公事的討論，有時見到他工作撞板也要忍口，令他相信你已放輕了他的事。

向你表白的是天秤

把這個天秤殺了也沒用﹐因他/她總是「死纏爛打」！這位天秤必定是感覺到你對他/她有好感，堅信自己不能錯過，才會不斷說服你，要你相信他/她就是那個對的人。

你需要對他公私分明，在以後的日子避免私人接觸或閒聊，也請不要中他的詭計，貪小便宜吃了他萬歲的下午茶或零食。

向你表白的是天蠍

主動表白的天蠍是異數，若有的話，他通常是最能幹，和你處事合拍的同事。請有失去一位得力助手的心理準備，因表白失敗後的天蠍有兩種極端：一是跟天秤一樣的「死纏爛打」，二是反臉離職消失。

無論怎樣，你們都回不了過去合作的默契，你也休想扭轉這結局，反而越看得開就越容易保持你的工作水準。所以，當你感受到天蠍對你怪怪的，你就要立刻劃清界線，截斷他的胡思亂想。

有些人自以為是日久生情，其實卻把相處得來誤當愛情，早點拒絕人家，讓他們早點清𩈍吧！（Shutterstock）

向你表白的是人馬

人馬的表白多是半開玩笑，這是他的自我保護方式，你只需當成玩笑一場就可以，往後相處也不需要有甚麼改變。有部份人馬會表現得不自然，對工作失去動力，那是因為他仍放不下面子。找點工作的事和他打賭，例如鬥業績或鬥快做完工作，都可以令他轉變心情。如果你不斷打探他的心思，只會令人馬誤會你的拒絕不是真的。

向你表白的是山羊

山羊是出名的工作狂，能夠對同事心動直至表白，必定蘊釀多時，忍受不了暗戀才必須解決，所以請你不帶半點曖昧地拒絕。被你拒絕後的山羊可能故意避開你，不再一起午飯，不多聊半句，但也請你放開心情面對，因為山羊絕對是公私分明的人，你不用想對方工作時會有點不友善的對待，只要待他冷靜後，他絕對能繼續成為工作上最好的拍檔。

向你表白的是水瓶

就算水瓶是被全公司認定是怪人，只要你沒有把他對你表白的事周圍揚，你跟他的關係絕對可以相安無事。水瓶對於感情事有別常人，他們非常在意感情，但同時也容易抽離，你只要絕不帶半點私人感情地說欣賞他的工作表現，水瓶是絕對會理解的，他更可能會擔心你因為拒絕自己有不安呢！

向你表白的雙魚

麻煩了！雙魚會覺得你的拒絕對他來說很不人道，也會感到委屈，甚至在拒絕後更會從此消失，避開所有跟你接觸的機會，而他這態度是絕對會工作帶來嚴重影響。建議不要一口拒絕他，支吾以對地回應他算了，之後把大家工作上的細節都記錄好，以便對方失蹤要跟手尾時有依據；如果他仍苦苦追問答案時，請用婉轉的言詞。要有心理準備跟這位雙魚的合作默契會隨之消失，先做好自己的本份吧！

拒絕也是一種溫柔

也許你覺得不喜歡就是不喜歡，拒絕就好了，嗯………道理是這樣的，但萬一不知何年何日，也不知中了哪一條神經，你倆在電光火石間突然通了電，你今天的溫柔拒絕就能避免未來的後悔，甚至可以令對方相信，世上仍有人懂得溫柔地對待愛情呢（世上有太多對愛情兇狠的人了）。

相關文章：【職場12星座】辦公室戀情邊個先真心？ 小心天蠍、雙魚利用你

+ 8 + 7 + 6

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O