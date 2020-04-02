【新冠肺炎】90歲婆婆拒用呼吸機讓予年青人：我已過了美好的人生

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界肆虐，對各個國家的醫療系統做成龐大壓力，呼吸機是其中一種十分缺乏的儀器。比利時一名90歲婆婆放棄了使用呼吸機的機會，向醫護表示希望留給年青的患者使用，兩日後婆婆病重離世，不少網民都被她的無私決定感動。

Suzanne Hoylaerts日前因食慾不振和呼吸困難送院，經過檢測後確診新冠肺炎並被隔離治療。（ Deborah Murray fb圖片）

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霍伊拉爾特斯（Suzanne Hoylaerts）來自比利時賓科姆（Binkom），她日前因食慾不振和呼吸困難送院，經過檢測後確診新冠肺炎並被隔離治療。由於病情惡化，醫生打算為她戴上呼吸機，不過被她拒絕。

霍伊拉爾特斯向醫生表示：「我不想人工協助呼吸，留來幫助年輕病人，我已過了一段美好的人生。」結果2日後，即3月22日，她不幸病重離世，享年90歲。

由於霍伊拉爾特斯接受隔離治療，女兒朱迪思（Judith）遺憾未能見母親最後一面，「我不能對她說再見，甚至沒有機會參加她的葬禮」。她也不明白為何母親長時候待在家裏，沒有出門也會染疫。

大批網民在社交網頁悼念霍伊拉爾特斯，稱她是英雄，「美麗的靈魂，無私純粹的慷慨與愛心」、「向她的家人和所有受這病症影響的人祈禱」、「她靈魂的美麗難以難以言語表達」。

呼吸機是現在歐美其中一種十分缺乏的儀器。（資料圖片）

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