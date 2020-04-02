屈臣氏吉祥物「屈仔」爆紅　乘勢推周邊產品　網民：應改名叫屈機

為了撲口罩，早前香港多處都大排長龍，甚至由現實排到網上，屈臣氏網上輪候系統最高峰時輪候人數更達149萬人次，同時捧紅了屈臣氏吉祥物「屈仔」，近日屈臣氏更趁機推出周邊商品，引來網民熱論，笑言「應該改名叫屈機」。

有網民貼出圖片，發現屈臣氏內有「屈仔」的貼紙出售，圖中可見貼紙12元一張。（「大埔」fb圖片）

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早前大批市民輪候屈臣氏「口罩網上輪候系統」，首5分鐘已有逾百萬人排隊登記，輪候系統的網頁中不斷出現這個紙袋公仔「屈仔」，令人印象深刻。即使買不到口罩，「屈仔」亦會彈出來，滴汗表示「噢！登記已經結束」。當時已有網民把「屈仔」製成WhatsApp Sticker，表示買不到口罩的無奈。

有網民在facebook群組「大埔」貼出圖片，發現屈臣氏內有「屈仔」的貼紙出售，圖中可見貼紙12元一張。

屈臣氏「口罩網上輪候系統」的網頁中不斷出現這個紙袋公仔「屈仔」，令人印象深刻。（資料圖片）

帖子勾起網民搶口罩的回憶，獲得逾300多人讚好，有人此時才發現原來這公仔叫「屈仔」，「姓屈㗎」、「應該改名叫屈機」，亦有人表示會支持，不過亦有網民希望屈臣氏盡快生產口罩，「屈你個罩，有冇人知幾時有大貨？」，根據屈臣氏網店，「屈仔」產品有4款，除了貼紙，還有紙袋、記事薄等等。