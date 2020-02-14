屈臣氏登記買口罩半小時3萬名額已爆滿　最高峰149萬人輪候

屈臣氏公布網上登記實名制口罩輪候系統， 原定今午12時開始接受登記，惟市民吸取近日「晚一步、買不到」的經驗，早已偷入有關網址等候，未夠鐘已有超過四萬人偷步輪候， 首5分鐘更有逾百萬人排隊登記 ，超級誇張。有人畫面出現截龍情況，寫明「列隊已暫停」字樣，甚感彷徨，不知應否更新網頁，有的人堅持耐心等候終成功，惟也有人發現，至12時30分終等到登入一刻，卻慘見「噢！登記已經結束」的通知，坦言失望到爆。

屈臣氏實名制登記買口罩，首5分鐘竟有逾百萬人排隊登記 ，超級誇張。（屈臣氏網頁截圖）

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有網民等足半小時入到網站，卻發現又一次遲了一步，十分失望。（網頁截圖）

雖說12時才正式開始登記，登記也不一定代表買到 ，不過早已失望怕了的香港人，未夠12時早已湧入網站，搶先排隊。

在11時58分已有近四萬偷步者正在輪候， 搭正12時情況更加一發不可收拾 ，一時之間逾百人湧入網站，首5分鐘輪候人數已達115萬，網頁更出現裂隊已暫停字樣。

不少被截龍的網民大感徬徨不知應如何是好 ，有人重新整理網頁或關閉網頁，但有網民發現，只要等下去網頁就會重新整理你的輪候時間，所以遇見列隊已暫停也千萬不要關網頁， 否則就要重新排過。

不過網民要注意，登記資料不代表買得到，網頁很快已顯示口罩售罄，就算成功入內登記的市民，也要再留意屈臣氏通知何時才能買到，至於苦等者有人歡喜有人愁，有的人排除萬難等候多時終於登記到資料，惟也有人苦苦等候，終於入到網站後卻見到「登記已經結束」，直指十分失望。

FB圖片

屈臣氏FB最新公布，感謝市民滿滿的支持，網上登記3萬個名額已滿，而今天最高峰輪候人數高達149萬人次！專頁指登記網站現時已關閉，會盡快處理申請，口罩一抵港就通知大家換購詳情。