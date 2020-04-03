【打工仔注意】壞消息幾點同老闆講安全啲？　選對這個時間保平安

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球停擺經濟轉差，工作上的壞消息不少，要告訴上司又想全身而退，原來有一個絕佳時辰，選對了你就保平安。

如果要向老闆報告壞消息，什麼時候才最安全？（Getty Images）

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台灣綜藝節目《媽媽好神》日前邀請嘉賓討論情緒管理的問題，提到英國布里斯托大學（University of Bristol）曾有一項研究，指出如果有一天要向主管報告壞消息，但又不想被破口大罵，應該挑選什麼時間才適合。

節目列出3個選項，包括上午8時、上午10時，以及下午3時，嘉賓們各有意見，有人認為早死早超生，早上8時找老闆，反正大家都未清醒未消化，待老闆想通了自己也走了，有人認為下午3時快下班時更好，因為「該發生都發生了，該罵的都罵了」。

同場的急診專科醫生魏智偉揭露，以人類的生理來說，早上10時是心情最好時刻，因人體中血清素，即所謂快樂的神經傳導激素，這血清素在人體中可以讓大腦冷靜平靜，保持理性，分泌時甚至有止痛效果，一般遇日光早上時血清素就會上升。

魏醫師指當人面臨壓力時，血清素也會隨之下降，即分泌皮質醇這壓力荷爾蒙時也會被壓抑，而皮質醇早上6時就開始分泌了，那到8時皮質醇濃度高時情肯定不會好，反之到10時許皮質醇下降而血清素上升時，老闆心情自然會較好，罵你也許少一點。