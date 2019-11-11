【一年就被挖角】工作不順重新分配時間　如同時薪升值為自己加油

編按：打工族在職場尋找個人價值，除了要事業有成，當然還有薪酬回報。如果在工作上無論怎樣努力都沒有成果，倒不如花時間在其他方面，檢討後再分配時間，令自己投入的時間減少，就如把時薪調升，給予自己進步的動力。

如果要計算自己的工作成果，可以考慮以時薪的方法進行比較。（GettyImages／視覺中國）

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不斷拿出成果的人有兩種類型：

1. 趁別人在休息的時候做完。

2. 短時間內拿出龐大的成果。

我會建議初學者仿效第一種模式。以《龜兔賽跑》來說就是烏龜。

不要悲觀的認為「自己做得很慢」，而是想著「現在要拉開差距」，積極的思考並不斷的做下去，培養自己挑戰新事物。有句話說「在花沒綻放的寒冷日子裡，就不斷的向下扎根……」講的就是這個意思。

只要慢慢提升技能，便能成為第二種類型、表現出色的人。想變成此類型的人，還可以再試試一個方法：掌握時薪。

作者建議盡力提升自己的價值，爭取更高的時薪。（GettyImages／視覺中國）

時薪不只能靠業績和薪水上漲來提升，也可以靠調節工作時間來增值。假如這份工作再怎麼努力也拿不出更多成果，不如將時間和精力花在其他工作上，比較能使時薪增值。

比方說，假如A工作遇到瓶頸，導致進展不順利時，就要檢討是否該挑戰別的工作，花一些時間決定。這樣就能衡量，如何適當的分配自己有限的時間做最適當的分配。

我大學在便利商店打工時，時薪是750日圓。只要計算從以前打工到現在工作，增加了幾倍，就會讓情緒高昂，努力奮鬥。

當然薪水不是一切，卻是一個有效的判斷基準。

有的工作就算現在賺不到錢，也會提升自己的價值。這種工作最好是毫不猶豫的接受，投資自我。

職場小貼士： 與自身價值有關的工作 零售自身價值的工作、提高自身價值的工作，後者就算要付錢也該做。

（以上是《一年就被挖角的工作技術》的內容節錄）

書名：《一年就被挖角的工作技術》，作者：《福山敦士》。（大是文化提供）

作者： 福山敦士

經營顧問、短期內拿出成果的專家。

出版社：大是文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。