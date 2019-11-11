【一年就被挖角】職場遇疑難求教Google大神定問人？　專家答案…

編按：網上資訊雖然包羅萬有，打工仔在職場上遇到不明白的事，很多時候都會求教「Google大神」，但網上資料一定適用嗎？想解答疑難，是否有更好方法？

如果上司叫你上網查一下資料，其實可能問人會更加快。（GettyImages／視覺中國）

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有的上司在回覆員工時，對他們說「上網查一下」，或「麻煩你確認後再來」。我明白上司說出這些話時的心情，不過查資料需要技巧，我認為問別人還比較快。

工作也是如此，就算別人說要閱讀十本講工作術的書，詢問擅長的人卻比看書還要快取得答案。更別說最尖端的資訊科技（IT）業界或網路業界，最新的資訊上網搜尋也找不到，極為重要的知識技能，在搜尋之後也不會出現。

說到底，知識技能只會累積在一個人身上，所以只能詢問別人。哪怕用網路搜尋，也有可能一輩子都追尋不到答案。

從對話中掌握「看不見的資訊」 透過電子郵件沒能順利進行的工作，直接見面談話往往就能解決。對話當中也蘊含許多感情和其他無聲的資訊

Google搜尋器的雖然能找到大量資訊，但不代表一定找到有你需要找東的資料。（資料圖片）

寶貴的資訊和最尖端的資訊無法從搜尋引擎挖出來，查詢之前要仔細詢問能幹或成功的人。

勇敢詢問對於提升速度至關重大。「問這種事情，對方會不會覺得我很奇怪？」這類的煩惱其實非常浪費時間。

假如問之後，對方懷疑這種事情沒有答案，就代表問錯了人。或許該花點工夫，像是改變詢問的方式，或問對方為公司帶來哪些貢獻，從中找出資訊。

有些重要的知識，不會浮上檯面，而暴露在世人眼前的資訊，終究只是表面的資訊，若不直接詢問或談話，那些重要的訊息就不會出現。

（以上是《一年就被挖角的工作技術》的內容節錄）

書名：《一年就被挖角的工作技術》，作者：《福山敦士》。（大是文化提供）

作者： 福山敦士

經營顧問、短期內拿出成果的專家。

出版社：大是文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。