新冠肺炎 |日本網民瘋傳港紅十字會抗疫指南　14日隔離可以點做？

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本當地疫情未止，當地民眾人心惶惶，擔心中招後無法得到適切治療。早前香港紅十字會推出「抗疫心靈健康指南」，詳細解釋由檢疫至接受隔離期間，如何調整心情及面對狀況。日本紅十字會為指南翻譯成日文，引來大批當地網民在Twitter熱傳，表示非常實用。

香港紅十字會近日於官方網站上載一系列有關新冠肺炎的資訊，包括一些抗疫中的情緒處理方法。（紅十字會網站圖片）

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香港紅十字會早前於官方網站上載一系列有關新冠肺炎的資訊，包括一些抗疫中的情緒處理方法。指南「『疫境』中的情緒處理」從不同人士角度列出幾個版本，例如醫護及前線工作人員、長者及長期病患者、正受檢疫人士、一般人士。

在正受檢疫人士的版本中，詳細列明由檢疫至接受隔離期間，如何處理負面情緒，以致證實患病後可作參考的建議及需要避免的事項：

其他版本如下：

+ 14 + 13 + 12

該指南近日在日本Twitter瘋傳，原因是當地紅十字會把其翻譯成日文，並在網站上載，網民隨即大讚非常實用，又呼籲廣傳，表示愈多人看到愈好，有助緩和近日社會恐慌，網民表示「看後幫助了不少」、「太多人對這個病一無所知，所以感到害怕」、「啊，這很有用」。