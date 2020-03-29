新冠肺炎｜日本專家用顯微相機影飛沫　證病毒可長留空氣20分鐘

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，全球確診個案數字已超越64萬，逾2.9萬人死亡。日本最近有專家最近利用顯微相機研究一般人打噴嚏而產生的飛沬，發現除了附近物品會沾上飛沫，在空氣內亦可持續停留20分鐘，證明如果是帶有病毒的飛沫，絕對有機會造成快速的空氣傳播方式。

日本最近有專家最近利用顯微相機研究一般人打噴嚏而產生的飛沬，發現除了附近物品會沾上飛沫，在空氣內亦竟可持續停留20分鐘。（YouTube截圖）

日本電視台NHK最近於特備節目邀請專家大談病毒可否經空氣傳播，節目內的專家以一部高感光度、同時可攝錄小至0.1微米（0.00001厘米）的相機觀察一個密閉空間，並叫實測者打噴嚏。

從相機拍下的畫面顯示，一個噴嚏可構成10萬粒飛沫並暴露於空氣中，部份不但會降落至枱面，或是其他物品的表面，即使打噴嚏者已離開，那些飛沬仍可在空氣中漂浮持續20分鐘。

節目內的專家以一部高感光度、同時可攝錄0.1微米（0.00001厘米）的相機觀察一個密閉空間，並叫實測者打噴嚏。（YouTube截圖）

日本傳染病學會會長立田和宏解釋，其實即使平常與人對話，仍會產生「微濺」，即在大聲交談、劇烈呼吸等，許多細小飛沫會濺出，所以戴口罩是非常重要的保護方法。

日本感染症學會理事長舘田一博指，如果打噴嚏者同時是新冠肺炎帶菌者，另一人再接觸沾上飛沫的物品，然後摸鼻、眼或口位置，很大可能會感染。而殘留在空氣內的飛沫亦絕對可令身處同一空間的其他人迅速被傳染。

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不少網民指實測結果非常震撼，直言病毒太輕易傳播，情況恐怖得令人難以想像，「真的要戴口罩」、「眼部沒有遮蓋還是很危險」、「以後要勤洗手好了」。

（NHK）

曾有日本Youtuber拆解日本人不愛戴口罩的原因！

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