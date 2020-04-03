搭九巴去天水圍唔戴口罩食嘢　畫眉阿姐狂爆粗被全場趕落車

新冠病毒（COVID-19）擴散，今時今日公眾地方戴口罩保持衛生，是常識吧。有中年女子搭九巴往天水圍時，不戴口罩進食，被批評後瘋狂爆粗反擊，更被指一度對坐其身邊出聲叫她戴口罩的女子有所動作，因而引發全車炮轟，最終車長與督察出手她才下車。網民鬧爆她自私無品，大讚全車夠齊心，亦有人錯重點，發現其眉形古怪，極為搶眼。

有中年女子搭巴士時不戴口罩吃東西引發罵戰，其眉形獨特引起網民關注。（FB片段截圖）

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畫眉阿姐大戰全車乘客事件，發生在昨日黃昏從紅磡開往天水圍的269B線九巴中，一名短髮畫眉的中年女子行車時除下口罩進食，其身旁女乘客及其他乘客出言提醒，勸她戴回口罩，惟她竟惡言相向，「哎呀，唔X畀食嘢呀！」。

面對眾人責難，畫眉姐情緒激動，更瘋狂爆粗問候全車乘客，有指她更一度對身旁女乘客有所動作，眾人看不過眼令罵戰愈演愈烈。畫眉姐一度讓步帶回口罩，惟極其鬆垮兼打橫變打直戴，疑似是頭戴式口罩被她用來當耳戴式，根本無助阻擋飛沬。

畫眉姐愈來愈失控，其身邊女乘客嚇得離坐，有男子走近與她理論，她就大叫稱男子變態色魔，其後全車一同聲討畫眉姐，大叫車長來幫忙，其後車長停車登上上層了解，車長叫畫眉姐自律別騷擾他人，畫眉姐反指是車內乘客騷擾。

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最終車務督察到場，不少乘客挺身指控畫眉姐，「佢又唔戴口罩、又咳、係咁噴口水，啲垃圾又周圍擺」，又指畫眉姐鬧人狂噴口水，「我隔兩個位都見到佢啲口水」，畫眉姐見鬧大後，一邊鬧人一邊下車，其他乘客同聲多謝車長和督察幫忙，有人則走到畫眉姐所坐位置噴消毒劑。

網民睇過多段乘客上載的片段後，怒批畫眉姐離譜自私又無品，又懷疑她可能有精神或情緒問題，同時大讚全車人夠齊心，以及車長面對無理乘客仍能耐心處理，亦有人錯重點，留意到畫眉姐的眉形甚為古怪，直指比她的誇張言行更搶鏡。