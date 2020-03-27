新冠肺炎｜英國餐廳疫情下關門　4歲女孩驚聞母親下廚大聲嚎哭！

新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，英國是其中一個大受影響的國家，首相約翰遜（Boris Johnson）於周一（23日）宣布將加強防疫措施，限制居民外出之餘，更連售賣非必要商品的店舖都要休息。當地一名4歲小女孩萊娜（Layla）近日被媽媽通知多間食店都休息甚至外賣都不送之後，就已經不斷嚎哭，當她知道要吃媽媽煮的食物時，幾乎走向崩潰邊緣！萊娜的經過雖然糟透了，但亦令一眾網民笑翻天，成為抗疫期間的一點甜。

4歲小女孩萊娜（Layla）近日被媽媽通知多間食店都休息甚至外賣都不送之後，就已經不斷嚎哭。（facebook「Jo Charlton」短片截圖）

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萊娜在短片開始拍攝的時候，就已經在放聲哭泣，並且趴在媽媽的大腿上：

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↓↓↓ 萊娜表情豐富如一個表情包 ↓↓↓

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媽媽在拍攝短片的時候已經開始忍不住笑，似乎不太介意自己的女兒大受打擊，甚至繼續說「連Pizza Hut也關門了」，甚有落井下石之感。

短片由周一上載至今，已經累積多達289萬次觀看，亦因為短片成為網上熱話。外賣程式Deliveroo就安排了一次特別的送遞，為萊娜送上Pizza Hut的薄餅，使她十分開心。更重要的是，Deliveroo特別將外賣區域擴大到萊娜的家，使她們可以透過手機程式叫外賣，萊娜亦不一定要吃上媽媽煮的東西。

Deliveroo發言人表示，當他們看到萊娜買不到外賣的樣子時，就知道自己一定要做一點事令她重拾笑容，於是他們的團隊就將外賣區域擴大到萊娜的家。

（綜合）

↓↓↓ 新冠肺炎下英國人的日常生活大受影響 ↓↓↓

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