Zoom頻被爆存私隱漏洞　CEO袁征發聲明致歉：3個月內不推新功能

受2019冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，不少學生哥及打工仔被迫留家避疫，不過停課不停學／工，大家紛紛轉用視像會議軟件Zoom維持生活日常，更令軟件股價一度大升。然而Zoom爆紅後卻被爆出一系列安全漏洞，更在美國被用家起訴，外國政商界隨即宣布停用軟件，Zoom創辦人及行政總裁袁征前日（2日）發表聲明，承認軟件存在安全漏洞並向公眾致歉，同時宣布於未來3個月暫停更新功能，將資源轉為解決私隱漏洞問題。

Zoom創辦人及行政總裁袁征日前發表官方網誌，承認軟件存在安全漏洞向用戶致歉，承諾將全力修正問題。（Getty Images）

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外國傳媒早前報道，Zoom曾將使用iOS手機應用程式用戶的資料轉移至 facebook，亦未做到其承諾，於視像會議中進行點對點加密，有機會令黑客有機可乘，偷取客戶資料。外國政商界包括英國首相約翰遜及國防大臣、Tesla行政總裁馬斯克旗下的Space X等，留意到相關安全漏洞後，相繼宣布停用軟件。

Zoom創辦人及行政總裁袁征前日（2日）於官方網誌發文，承認軟件存在安全漏洞，向所有用家致歉，「我們意識到我們沒有達到社區、以及我們自身的私隱和安全的期望，為此我們深感抱歉」。

袁征指出，Zoom的用戶人數於短短數個月內激增，團隊已全天候工作，承諾就軟件的安全問題，對公眾「保持開放和誠實」。（AP）

袁征指出，Zoom的用戶人數從去年12月的1000萬激增至上月的2億，遠超團隊預期。他指團隊已經「全天候工作」，以確保所有用戶能正常使用服務，然而難以預計世界各地大量用戶轉為遙距工作及學習，「有大量的用戶以各種意想不到的方式使用我們的產品，這給我們帶來了無法預料的挑戰」，經傳媒及安全研究人員提醒下，團隊發現相關安全漏洞，承諾會積極解決。

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袁征表示，Zoom於未來90日將不會推出新功能，以將資源集中於處理安全及私隱問題；同時將與第三方專家和用戶代表進行調查，並會公開報告，詳細說明軟件搜集的數據、相關記錄及內容請求等資料；並會舉行每周一次的網絡研討會，向用家提供隱私和安全問題的資訊。網誌提及，透明度一直是Zoom團隊文化的核心一環，承諾就軟件的安全問題，對公眾「保持開放和誠實」。

另外，香港個人資料私隱專員黃繼兒周三（1日）發文表示，留意到Zoom的海外用戶，包括外國政府，已就使用該應用程式的風險受到警告，提醒用戶若仍決定使用Zoom，必須將手機應用程式更新到最新版本，亦應以專為Zoom而建立的帳戶登入，盡量避免使用現有的其他帳戶，以減低個人資料遭轉移或外洩的風險，同時也要為會議設置密碼、密切注意帳戶任何異常活動及保留所造成的任何損失的紀錄，以便將來有需要跟進。

（綜合）