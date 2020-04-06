【新冠肺炎】乾咳兼食慾減退　紐約動物園馬來亞虎病毒檢測呈陽性

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國紐約巿布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一隻4歲的雌性馬來亞虎（Malayan tiger），早前出現乾咳及食慾減退等徵狀，園方周日（5日）牠被驗出對病毒呈陽性反應，相信是全球首宗老虎受感染個案。

國際野生生物保護學會（Wildlife Conservation Society）在聲明中表示，該隻老虎名為「納迪婭」（Nadia），牠與孖生姊妹艾祖娜（Azul），以及另外兩隻阿穆爾虎（Amur tiger）與3隻非洲獅在上月27日起開始出現乾咳的徵狀，但目前只有納迪婭檢測呈陽性。

聲明稱：「雖然牠們的食慾有所減退，但在動物園的獸醫和飼養員照料下，情況現已逐漸好轉。由於不同物種對新型冠狀病毒的反應不同，暫時尚未清楚這種病毒在大型貓科動物中會如何發展，我們將繼續關注，並期待牠們完全康復。」

+ 3 + 2

WSC稱，相信納迪婭是被動物園的一名員工傳染，而該名員工可能是無症狀患者或尚未出現病徵，園方強調會採取適當預防措施；布朗克斯動物園已在上月16日關閉。

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）表示，雖然動物有可能感染新冠病毒，但科學家不認可經牠們傳染給人類，目前亦沒有任何證據表明在美國動物是傳播新冠病毒的來源。

香港早前一名確診者周巧兒的松鼠狗「寶貝」被驗出對病毒呈弱陽性反應，屬「低程度感染」。漁農自然護理署其後指出，「寶貝」的最新血清測試結果呈陽性反應，證實曾受感染，但強調化驗結果顯示貓狗不容易感染新冠病毒，也無證據顯示會傳播有關病毒，重申在任何情況下，絕不應棄養寵物。