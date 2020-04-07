航班取消新加坡女滯台要露宿　呆站便利店前被發現　結局超暖心

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致大量航班取消，一名來自新加坡的廿多歲女生本來去台灣旅遊20天，但因為航班取消而滯留。由於旅程意外延長，旅費不足的她竟想到在地質公園露營過夜，後來被警員發現擔心她會因天氣冷而失溫，所以帶她到派出所留宿一晚，令她十分感動。

警員擔心她露宿街頭可能會淋濕和失溫，最後把她帶到派出所。（網上圖片）

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當地警方途經新北市野柳一間便利店前的時候，發現了這名新加坡女子TAN PEH YEE，一個人孤獨地站在便利商店門口，警員於是上前了解。

原來她早於3月11入境台灣，原訂3月30日回國，不過因為疫情機票被取消，只能延長在台灣旅遊的行程，並到了野柳地質公園觀光。由於身上的旅費所剩無幾，她想到在野柳停車場帳棚露宿，翌日再出發前往下一個目的地。

當日天氣不佳，下雨之餘還刮起了風，警員擔心她露宿街頭可能會淋濕和失溫，最後把她帶到派出所，並提供熱水、泡麵、多士等等，讓她在派出所過了安心溫暖的一夜。她在離開時還開心的跟員警合照，表示「台灣警察真的太令人感動了！謝謝你們！」

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