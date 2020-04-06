租客一份糧撐全家望業主減租　網民追PO 3日狂鼓勵　終換來這答案

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，不少打工仔都被要求放無薪假，甚至淪為失業大軍，家庭收入堪憂。有租樓市民指丈夫近月冇工開，一家全靠其薪金過活，自問是好租客的她打算要求業主減租，網民鼓勵她並陪她忐忑等候回音，沒料3天過去業主零回覆，大家只能失望叫她作好兩手準備。

有租客直指鼓氣勇氣向業主提減租，等足3天沒料對方側側膊當看不到訊息。圖為示意圖。（Getty Images）

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「自問交租有早冇遲，住咗五年都好乖，疫情下老公冇咩工開，人工扣減好多，剩返我份糧撐住，想同業主講減少少，但又唔係好夠膽……」 親子王國有市民發帖講述想叫業主減租的心聲，令不少網民大有共鳴。

大家都鼓勵樓主問一下沒蝕底，「最多佢咪話唔得，你唔開口一定冇，你肯開口仲有個希望」，也有不少業主以自身經驗鼓勵樓主，直言近月也有為租客減租，由1.4萬元減到1.15萬元也不介意，相信經濟下滑業主也不想失去好租客，叫她不妨一試。

不少人都指近月經濟轉差影響收入，都有意向業主提出減租要求。圖為示意圖。（Getty Images）

面對各方鼓勵，已過死約期正在生約期的樓主表示，最終鼓起勇氣向業主傳訊息要求減租，又指沒提減幅，留業主決定。

樓主的帖子引來大家追看，不少網民追問最新情況，樓主稱訊息雖傳出但業主沒反應，忐忑等了3天，由最初相信業主未看到訊息，到中段懷疑業主正與家人商量，到最後也不得不面對現實，估計業主無視了其減租要求。

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追po網民和樓主一樣大表失望，大家原先估計經濟前景欠佳下，業主不願重新放租，沒料樓主失望而回。不少人估計其業主或是不願減租又不想直接拒絕，索性當看不到不了了之，現在只能鼓勵樓主做兩手準備，一方面看看附近租盤有沒有其他平價選擇，亦叫她可考慮致電業主直接再問一次。

有人甚至教樓主先拖一下租，待業主追租時即表達自己情況，重提減租要求，不過樓主坦言不想做到這一步。