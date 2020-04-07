本地口罩廠「同舟」派口罩予DSE考生　名額1000個：願與你們同行

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，本屆DSE中學文憑試考生不但要面對筆試延期開考，中英文口試亦告取消，可說是一波三折。本地口罩廠「同舟」希望為他們帶來正能量，決定向考生免費派發口罩，名額共1000個，以先到先得形式發放，「考試重要但生命更緊要 」。

「同舟」向DSE考生免費派發口罩，名額共1000個。（fb「同舟 Unite Mask HK」圖片）

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本地口罩廠「同舟」昨日（6日）在facebook專頁貼出公告，指留意到有調查發現，今屆考生受疫情影響，壓力為歷屆調查最高，「除咗要面對繁重嘅考試內容外，仲要擔心有無足夠嘅口罩應對而家嘅疫情，咁樣嘅壓力對一個只有17歲嘅年青人太沉重啦」，有見及此，團隊希望能為他們帶來一點正能量，「令你地知道呢個社會仲有好多人願與你們同行」。

「同舟」向DSE考生派口罩詳情：

考生只需在本周五（10日）前填寫表格登記，並提供F.6學生證，就能免費領取10片口罩，名額1000個，如超額登記，將以先到先得形式送出。

帖文提醒，今次送出的口罩是口罩機微調時候的出品，表面摺線不平均，但對細菌及病毒過濾的功能則與最後成品一樣，「希望大家唔好介意呢個別注版啦」。

(fb專頁「同舟」)

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