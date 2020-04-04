屈臣氏快閃賣口罩惹職員扣貨疑雲　藍田網民：11箱貨賣4箱就話無

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，撲口罩仍是不少港人的日常。昨日屈臣氏部分分店有貨到，引來網民爭相分享消息及前往搶購，惟不少人失望而回。有在場在藍田分店目擊情況的網民，卻質疑店員或有扣貨自留的不公行為，指明明運來11箱而店員賣完4箱即稱售罄，另有人指分店職員稱售罄，惟其後看到其他人入店，離開時卻以膠袋拿走大量口罩，十分可疑。

大量網民湧到屈臣氏的fb留言，其後屈臣氏指早前有安排易賞錢會員口罩預購及網購店取口罩活動，或因而引來誤會，但網民對其解釋拒絕收貨。

有網民投訴藍田分店明明來了11箱貨，但賣了4箱後即稱賣完了。（香港口罩市場及價格報料區！（突發返貨／第一手消息／黑店檢舉））

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口罩消息在網上持續熱爆，不少人自發報料何處有貨，昨日（4月2日）多間屈臣氏分店有貨到，有網民分享購買地點後，大家都湧店碰運氣，不少人一如以往失望而回，惟其後有在場市民稱發現店員或有私下扣貨的嫌疑，即引來網民關注。

其中有網民指在藍田的一間分店，看到11箱口罩，惟店員只發售其中的4箱40包口罩，其後稱售罄，令他懷疑餘下7箱被店員自行留下了，有人就指明明網上看到街坊分享該分店有售，到場後店員竟謊稱從來沒有口罩賣。

有人指看到網民分享的單據顯示11時4分在屯門某分店買到口罩，但11時20分問職員，對方竟稱早上9時許已賣完，很明顯在說謊。有人呼籲為免有人「出術」，叫大家有幸遇分店開售，不要買完就走，應企到最後看整個銷售過程，相信店員或不敢明目張膽出蠱惑。

市民心急買口罩，早前更網傳有人深夜排隊情況。（資料圖片）

有網民更發起投訴行動，齊齊湧到屈臣氏官方fb留言，表明不少分店職員行為可疑，其後小編留言解釋早前有安排易賞錢會員口罩預購及網購店取口罩，並安排口罩存貨到舖讓顧客提取，當中可能引致有店舖留貨給顧客的誤會，又稱日後會作出改善以盡量避免誤會發生。

不過網民並不收貨，直指大家遇到情況不一，有關解釋未能釋疑，質疑只是敷衍應付拒絕解決問題，並稱會繼續投訴希望引來集團老闆「誠哥」李嘉誠主持公道。《香港01》正就有關事件向屈臣氏查詢，現正等候回覆。