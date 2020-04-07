【新冠肺炎】唔怕！清明節墾丁聚滿人潮　疫情肆虐照樣塞爆有原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台灣仍有不少市民趁著清明連假，外出遊玩。台灣南部各大景點出現人潮擁擠的情況，讓當地疫情指揮中心指揮官陳時中十分擔憂，還發出「細胞簡訊」提醒市民保持社交距離。一名網友就在PTT上發文直言，在防疫期間：「北部人為什麼要一直往南部跑？」對此，許多網友就認為，這次連假南部之所以會擠滿人潮，其實大部分是「返鄉的北漂青年」。

南部擠滿人潮令網友不滿發文詢問：「北部人為什麼要一直往南部跑？」（截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

清明連假期間，台灣整體的車流量依高公局統計較往年減少約一成五，但南下的路段仍湧現車潮，尤其是前往墾丁、台東的路段皆出現壅塞的情況。讓該名網友在PTT上無奈地表示，雖是放假期間，但自己心情不是很愉快，認為現在是防疫期間，北部人為什麼要一直往南部跑呢？原PO也提問：「還有哪邊人比較少的景點，人多也不是北部人要去的點」，讓他參考究竟還有哪裡可以前往。

相關圖輯：清明節・新冠肺炎｜限聚令下 市民超過4人拜山 未見執法巡查（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

網友紛紛直指，南部會在連假期間出現人潮的原因，其實「都是返鄉青年阿」、「大多滯北南部人」、「大部分都是來北部工作的南部人，返鄉而已」、「是返鄉，其他大家都是偽北部人」。不過也有網友認為，因為清明連假期間，北部的天氣都是濕冷的陰雨天：「想曬太陽」的市民，可能就會往南跑。再加上有些市民認為，墾丁天氣炎熱，海邊也不會像室內有密閉、不通風的情況，才會都前往屏東遊玩。

相關圖輯：【新冠肺炎】死亡率是流感10倍！一文看懂比流感可怕7大原因（點圖放大▼▼▼）

+ 23 + 22 + 21

台灣中央流行疫情指揮中心於6號早上，臨時召開記者會說明疫情現況，陳時中也呼籲連假期間曾到訪人潮擁擠場所活動的市民，應進行自主健康管理14天。

延伸閱讀：

超傻眼！全公司就他沒去墾丁玩 網友一看笑翻「好邊緣」

台灣送荷蘭橘色口罩！網友讚暖心 「固執男友也願戴」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】