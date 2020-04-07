新冠肺炎︳清明假台灣人潮湧現　名醫鬧戴口罩逛街浪費資源

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情下，多地政府都不鼓勵民眾外出，但始終有很多人「唔聽勸」。清明節假期，台灣中南部湧現人潮，對此，名醫蘇怡寧發文批評戴口罩逛大街的人「有着很深的荒謬感」，指外國許多醫護一罩難求，但市民卻在浪費資源。他又用平日水池邊常見的「水深危險」告示牌作喻，形容有些人硬要冒險，但「在病毒的世界裏，你可以不怕死，但你會害到別人」，甚至指很快要禁出門。帖文引來眾多網民認同，認為到時出了事，逛街者仍會自我感覺良好，「千錯萬錯都是別人的錯」。

清明節期間，有許多人湧到花蓮觀光，台灣警察要犧牲假期管理人流。（花蓮縣政府圖片）

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港人防疫開始鬆懈，日前更出現迫爆商場買遊戲的畫面，類似情況在台灣也有出現。清明節假期，台灣多區名勝湧現人潮，疫情中心更要發緊急警報，強調墾丁附近景點太擠擁，呼籲暫勿前往。

台灣名醫蘇怡寧在facebook專頁發文，指台灣進入零星社會感染階段，病毒正伺機而動，但最近出現的情況，令他想起風景區水池經常見到的「水深危險」告示，就算有罰則也有人要跳下去游泳，「說實話如果你真的要下去我也懶得理你」，但在病毒世界裏，「你可以不怕死，但你會害到別人」，先是家人，萬一社區大爆發，「你可能是幫兇」。

台灣名醫蘇怡寧在facebook專頁發文，用風景區水池經常見到的「水深危險」告示，比喻總有些人連累他人。（fb專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」截圖）

他分享最近有許多人在墾丁逛街，「有些人戴着口罩逛大街我依然還是有着很深的荒謬感」，反問那些人知不知道外國有多少醫護沒口罩用，只要民眾可以減少不必要出門省下口罩，就可以將那些口罩拿去幫人，台灣全力沒日沒夜生產口罩不應被人用來逛街浪費。蘇怡寧又指，民眾如果硬要出門遊玩，禁足可能不遠了。

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帖文令不少網民深有同感，認為有些人得了「不出門旅遊會死病」，萬一到時社區大爆發，又會埋怨政府沒限制連假出門。更有住在台東的媽媽分享，最近遊客實在太多，考慮成讀幼稚園的孩子請兩周假期，其他家長也附和，更說已幫孩子請好假。