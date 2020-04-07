【新冠肺炎】戴口罩無用？　德國實驗展示不戴口罩氣流變化超巨大

新型冠狀病毒（COVID-19）在世界蔓延，港人在爆發初期已自發戴口罩，但世衛和西方國家對於民眾是否要戴口罩說法不一，德國一家粒子成像測速儀器公司研究有戴口罩和沒有戴口罩時，粒子和氣流的變化，具像地顯示出戴口罩後，噴出的氣流明顯較少。

在沒戴口罩時，當人呼吸咳嗽，口鼻位置明顯有氣流流動，相反戴上口罩，呼吸和咳嗽時，氣流都沒有非常明顯的流動。（ LaVision youtube圖片）

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德國粒子成像測速儀器公司LaVision在Youtube上傳影片，標題為「口罩降低感染新冠病毒風險」（Face masks are reducing COVID-19 infection risk），公司使用紋影攝影觀察人呼吸和咳嗽時，粒子和氣流的變化。

在沒戴口罩時，當人呼吸，口鼻位置明顯有氣流流動，而咳嗽時則將氣流噴到更遠，相反戴上口罩，呼吸和咳嗽時，氣流都沒有非常明顯的流動，顯示飛沬、呼出的空氣經口罩成功阻隔；另外咳嗽時用手肘掩蓋，效果和口罩差不多，氣流沒有明顯的流動。

咳嗽時用手肘掩蓋，效果和口罩差不多，氣流沒有明顯的流動。( LaVision youtube圖片)

該公司表示，新型冠狀肺炎主要傳播途徑是通過呼吸，打噴嚏或咳嗽而產生的氣霧或飛沬傳播，如影片所示，使用口罩可阻止呼出氣流，有效降低感染風險。

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