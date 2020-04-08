老爺衛生差咳嗽不掩嘴　回家未脫鞋洗手就摸孩子　新手媽媽勁崩潰

在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，新手爸媽必定更加注意衛生，避免剛出生沒多久的孩子感染病毒。一名港媽近日投稿至facebook專頁，抱怨同住的老爺衛生情況惡劣，不但打噴嚏不掩口，外出回家未洗手就摸小朋友，直言是「惡夢」，只要老爺在家就令她擔驚受怕，唯有求助網民應如何對付。

在新冠肺炎疫情肆虐下，新手爸媽更加注意衛生，避免孩子受感染。（示意圖，資料圖片）

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港媽近日投稿至facebook專頁「我的極品四大長老」，指婚後本來與丈夫搬出來，但生孩子後就搬回去與老爺奶奶同住，小朋友則由自己照顧，「點知就係惡夢嘅開始」。

她指老爺衛生意識很一般，平時咳嗽和打噴嚏都不掩嘴，加上疫情期間就更令人擔心，而他放工回家後總愛穿着鞋子「行晒成間屋」，不換衣服又不洗手，因此現階段都不會讓小朋友出客廳玩。

「最驚佢就係突然行去搵我個小朋友」，港媽埋怨即使孩子不出房，老爺一回來直衝房間，「我想攔都攔唔住」，雖然對方仍未除口罩，「但手又未洗衫又未換，仲伸隻手係小朋友面前扮話拎佢隻公仔，大佬呀你都咪話唔驚」，連奶奶當時都有幫口，「平時奶奶同老公都已經成日叫老爺啲衛生搞好啲，點知就俾我老爺話奶奶煩，再唔係就鏟到奶奶飛起」。

網民提議港媽咁樣做

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港媽崩潰道「老爺一係屋企我都擔驚受怕，唔知佢幾時又有啲新搞作」，唯有向網民求救，「有冇人可以話我知可以點對付呢件極品？」

帖文引起網上熱議，不少媽媽級網民提議港媽搬走，「接受唔到唯有搬，老人家活咗幾十年，價值觀同生活習慣係改唔到」、「搬得返去一齊住，就預咗呢啲麻煩野」。有人則訴苦稱遇到同一情況，直指奶奶的衛生意識惡劣，「佢唔會做任何清潔衛生，偶然都只係抹自己間房！」有網民認為樓主直接提醒老爺做好衛生，「試下好似小朋友一樣咁湊，提佢做多啲，習慣成自然」。

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