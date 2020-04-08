新型冠狀肺炎（COVID-19）口水是一個主要傳播途徑，不過一些人習慣沾口水數銀紙，有台灣網民日前去超市排隊埋單時，就發現前方顧客沒戴口罩，更拿出一疊鈔票後，用口水點鈔，讓網民大驚，更替收銀員擔心。

有台灣網民日前去超市排隊埋單時，就發現前方顧客沒戴口罩，更拿出一疊鈔票後，用口水點鈔。(資料圖片)

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該名台灣人妻在facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文，表示日前去全聯超級市場買東西，排隊結帳時，赫然發現前面一位老伯沒戴口罩，令她更吃驚的是對方竟口水點鈔，在疫情下實在是「播毒」的高危之舉，她只好祝福網民，「防疫時期，祝大家平安」。

人妻只有慶幸「還好我沒拿千鈔，不然一定找我，他舔過的百鈔。」不過，網民道出可怕事實，「但收銀員接著接觸你的物品，怕怕」。

鈔票經過不同的人手上，的確是高危物品。(網上圖片)

帖子引來網民熱論，不少人大呼「好髒呀！」、「天啊，現在這個敏感時期也太可怕了」，亦有人擔心收銀員，「好噁心哦！收銀員好可憐」、「店員當場傻眼 不知道該不該收錢」，亦有網民建議以後要多用電子支付，少用現鈔。

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