新冠肺炎 |曾大鬧譚仔三哥　大媽無戴口罩港鐵爆粗　對座位噴口水

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，出街佩戴口罩已成大部分港人的抗疫日常。不過日前網民上傳影片，稱目擊一名無戴口罩的大媽在港鐵車廂「播毒」，指罵好心送上口罩的伯伯和乘客，甚至刻意對座位噴口水。後來有眼利網民更認出大媽，原來就是曾在深水埗爆粗大罵譚仔三哥米線職員的女子，當時她同樣因沒戴口罩而被拒入店。

日前在深水埗大鬧譚仔三哥的大媽，周四（4月2日）再現身港鐵車廂，目擊者稱她指罵好心送上口罩的伯伯，甚至刻意對座位噴口水。（影片截圖）

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事發於本周四（2日），據稱當時有伯伯在乘搭港鐵時，看到坐在對面的大媽沒有戴口罩，本好意送贈她一個口罩，希望她戴上，惟大媽突然發難，對着伯伯和車廂內其他乘客大爆粗口指罵，甚至刻意向座位亂噴口水。

從網上流傳的影片所見，列車曾停留九龍塘站，大媽大聲呼喝「輪流送晒佢哋瞓醫院」、「臭X，扮乜X啊扮」、「殺晒佢！」，其後更指着門口大罵，「扮咩啊阿伯！喺度扮嘢？」。

港鐵職員隨後到場處理，其他乘客直指感到非常不安，說「口水噴到周圍都係」，但大媽拒絕下車並自稱身體不適，正要前往荔枝角。列車駛離九龍塘站後，職員只好通知下一站同事帶同消毒藥水，到站後上車清潔座位等。

影片一出，不少網民立即認出涉事女子，與周日（3月29日）在深水埗福榮街譚仔三哥米線大罵店員的為同一人，未料該大媽事隔不足一周，又因口罩問題再生事端，「一開口就認到係佢」、「講來講去都係嗰啲」、「咁冇公德心㗎」。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，事發於周四（2日）下午約2時一列往何文田方向的觀塘綫列車，車長當時接獲乘客求助後，車站職員在九龍塘站上車了解，見到一名沒有戴口罩的女子在車廂內罵其他乘客，已勸籲她停止該行為，但未獲理會，故報警處理，其間職員一直留在列車上；其後女子在警員到場前於太子站轉車離開，事後清潔工人消毒列車。港鐵呼籲乘客在疫情期間於車上戴口罩，勿作出影響他人的行為。

大媽早前唔戴口罩被拒入譚仔 爆粗狂罵店員途人逾分鐘

譚仔姐姐明確表示「唔好意思，唔戴口罩我地唔畀入，你唔戴，係可以去報警」。(fb群組「香港突發事故報料區」圖片)