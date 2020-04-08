兩孩之父尾隨回家6歲女　拉入暗巷性侵　網民怒斥：要碎屍萬段！

台中發生駭人聽聞的性侵案，受害者更是只有6歲的女童，55歲的疑犯趁女童返家途中尾隨，再在暗巷把她性侵，行為令人發指。疑犯已婚有2個小孩，他承認因為一時衝動才犯案。

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事發在昨日（7日）晚上7時多，該名6歲女童獨自一人在公園玩耍，不料被任職司機、55歲的陳男盯上，並尾隨回家，走到一個暗巷直接把女童抱起，以手指性侵，閉路電視也拍到他尾隨女童的畫面。其後，女童哭着跑回家，感到下體疼痛，女童的祖母得知事情後立刻通知當地里長並報警。

里長馬上號召居民搜索，同一時間，警方也根據男子特徵，在一小時後找到陳男並拘捕他；陳男辯稱，自己並非住在當地，只是去參加廟會，看女童長得很可愛，才會一時衝動作出如此的行為，已感到很後悔。目前，6歲女童已交由警方及社工前往驗傷。

女童哭着跑回家，感到下體疼痛，女童的祖母得知事情後立刻通知當地里長並報警。（資料圖片）

不少網民都非常痛恨陳男，指他作為2個孩子的父親竟做出淫劣的行為，有人要求公開疑犯姓名長相「否則台灣的孩子永遠在恐懼中。」美女網紅潔哥（李秉潔）也指，若自己孩子遭遇這種事，「要讓他碎屍萬段！」。