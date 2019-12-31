女大生被綁架母拒付贖金　慘遭性侵3日殺害棄屍　6人輪姦判死刑

越南22歲女大學生高氏美緣（Cao Thi My Duyen）今年2月替媽媽陳氏賢把10隻雞拿給客人，豈料竟慘遭綁架姦殺，奠邊府市（Dien Bien）人民法院上周日（29日）在體育場上公開審判涉案的9名疑犯，其中6人輪姦及謀殺等罪名成立被判死刑，另外3人因參與綁架分別被判入獄10年、9年及3年，各被告另要向女死者家屬賠償2.24億越南盾（約7.5萬港元）。

案件主謀韋文算在庭上供稱，曾與陳氏賢一起販毒，對方拖欠他3億越南盾（約10萬港元），後來他被捕入獄，今年初出獄後找來兩名同黨裴文功及王文雄，合謀綁架高氏美緣來威脅陳氏賢還錢。

然而，陳氏賢沒有還錢，也沒有第一時間報警求助，裴文功及王文雄惱羞成怒，強姦高氏美緣洩憤，及後更另外找來5名同黨在裴文功的家中輪姦高氏美緣；３日後，7人因為害怕罪行被揭發，竟狠下毒手殺害高氏美緣，並棄屍在一間荒廢小屋。

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韋文算承認綁架高氏美緣，但強調是在高氏美緣死後才知道她曾遭輪姦；王文雄在庭上詳述了如何誘騙高氏美緣，但裴文功堅稱沒有殺人，自己是被屈打成招。至於案中的唯一女被告兼裴文功的妻子裴金秋，法官鑑於高氏美緣從被綁架至遭姦殺的整個過程均在其家中發生，因此裁定她知情不報，同屬共犯。

案件在當地備受關注，網上一片罵聲，有人形容高氏美緣光明的未來「全毀在毫無人性的惡人手上」，紛紛要求法官將兇徒判處死刑。經法院宣布判決後，在場旁聽的數百名民眾都大聲鼓掌叫好。

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22歲的高氏美緣生前居於越南奠邊省，母親陳氏賢在街巿賣雞，由於新年期間生意繁忙，孝順的她會去幫忙。案發於今年2月4日，一名男子向高氏美緣詢問雞隻價錢，並藉此取得其電話號碼，及後致電聲稱要買10隻雞；高氏美緣不虞有詐，向媽媽表示可以獨自駕電單車到送貨地址，以便一同早點回家吃飯。

高氏美緣外出2小時後音訊全無，陳氏賢致電始發現其手機已關上，當時已感到事件不尋常，但未有報警；直至3日後，有路人在一間荒廢小屋發現一具戴着電單車頭盔、衣衫不整及下半身裸露的女屍，警方接報到場調查，確認死者是高氏美緣，並根據線索拘捕了9名疑犯，奠邊省警察局長當日親自交代案件，聲言要各被告為所犯罪行付出代價。