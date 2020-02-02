【生活百科】家居火災10大原因　3個實用救火貼士掌握黃金30秒

你知道嗎？根據台灣消防署統計資料，2019年1月至11月全台火災造成的財物損失高達6億3千萬元（台幣，下同），房屋損失更達7億元以上；同時釀成129人死亡、441人受傷的悲劇。

儘管火災意外發生時，往往會造成極大的人身財產損失，大家卻常忽略防範火災的重要性，甚至是對火災有諸多迷思，像是以為不煮東西就不會失火、火災發生時要躲廁所等錯誤觀念，釀成不少悲劇。

不止看官方統計資料，《DailyView網路溫度計》另外也透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，網友討論最容易起火的原因，以及有哪些我們都應該知道的預防火災小知識！

最容易導致火災的10個原因是……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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面對火災不用怕！熟記3大正確知識保全家（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月28日至2019年12月27日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『居家火災原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

不可不慎！網民熱議10大火災原因（DailyView授權使用）

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