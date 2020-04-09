新冠肺炎｜長期戴口罩肌膚磨損　台醫護貼人工皮、矽膠貼繼續工作

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，醫護人工站在抗疫第一線實在勞苦功高。台灣有醫院分享照片，指由於醫護人員們長期穿戴防護衣物，令臉上有壓痕甚至是令肌膚磨損，難免不適甚至感到痛楚，為能繼續工作，醫護們只能趁空檔時貼上人工皮或矽膠貼減低磨擦，網民感動又感激，祝願醫護們都可以健康平安。

台灣花蓮慈濟醫院近日在facebook專頁上發布帖文，稱醫護人員為了抗疫，每天都要長時間穿防護裝，令臉上出現壓痕，需要貼上人工皮、矽膠貼來緩衝。（fb專頁「花蓮慈濟醫院」圖片）

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台灣花蓮慈濟醫院近日在facebook專頁上發布帖文，稱醫護人員為了抗疫，每天都要長時間穿防護裝，令手和臉都有不少「守護生命的見證」，例如護士們每天都需要戴髮帽、面罩、N95口罩，臉上會出現壓痕是必然的事，甚至戴到肌膚有破損，「就趁換裝空檔貼上人工皮、矽膠貼來緩衝。」

從院方上載的照片可見，醫護們的臉上有不少清晰可見的深刻壓刻，為了可以繼續工作，他們在臉頰及鼻樑上面都貼滿了人工皮或是矽膠貼，令人完全感受到他們工作時候的辛勞。

院方又提到自今年1月起已經開始防疫工作，準備物資、設計檢疫設備、醫護人員分工等等，每次有疑似個案到達醫院，不同的醫護人員都會穿上防護裝各施其職，「一個疑似個案到院第一天，就要動員超過十位以上的醫療從業人員」。醫院指出，他們24小時全年無休服務大眾，是希望可以守護好每一個寶貴的生命，「感恩醫療同仁，請珍惜每位盡責的醫療從業人員」。

不少網民看到帖文之後都覺得十分感動，「感恩醫護人員，辛苦你們」、「有你們真好，祝福你們平安」、「真的是辛苦你們了，感譏謝你們」。

同場加映！（香港01製圖）

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