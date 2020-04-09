開CAM見外傭打掃時坐梳化　僱主以為佢偷懶　真相原來勁窩心

疫情下僱主與外傭長期同一屋簷下，摩擦難免增加，但如果細心觀察花時間了解，會減少很多不必要的誤會。有僱主日前在facebook群組發文，指有日從家裏的監察鏡頭中，看到外傭於打掃期間悠閒地坐在梳化上，以為她趁自己不在家時偷懶，誰知一問之下發現是一場誤會，原來她正花心思準備窩心禮物，令樓主相當感動。

有僱主指從家中的監察鏡頭看到外傭於打掃期間悠閒地坐在梳化上，以為對方偷懶，誰知真相好窩心。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有僱主在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指日前察看家中的監察鏡頭，發現工人姐姐正坐在梳化上埋頭看手中的東西，而吸塵機則放在一邊。樓主隨即閃過念頭，以為對方正在偷懶。不過她回家後向外傭查問，才知自己誤會了她，「同我開頭諗嘅完全係兩回事」，着網民齊齊競猜外傭正做什麼。

30分鐘後樓主將答案「開估」，原來其孩子剛好一歲，外傭因而整理BB的照片，又用相架裱起，希望當禮物送給她們，令樓主大感暖心。她又補充指，「僱主角度真係唔同啲，但肯細心觀察，就可以減少好多不必要嘅磨擦」。

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帖文引起熱議，不少網民都大讚外傭很有心，又稱「惜BB嘅姐姐，其他事都可以包容」。有網民就笑言或許是「特登坐正鏡頭前引你問佢」，但都恭喜樓主請到令人滿意的姐姐，亦有人錯重點稱「個CAM好清喎」。不過有網民則指，樓主時時監察家中情況，令人很大壓力，「想像唔到有一日，我老細cap（截）圖同我講，你坐喺公司做緊乜嘢」。