日美女主播全裸報新冠肺炎？白色衫似足改圖　網民恥笑：根本冇著

網友看新聞關注新冠肺炎（COVID-19）疫情，意外發現另一個亮點！日本美女主播本間智惠在播報新冠肺炎疫情時，身上穿的白色衣服，讓觀眾產生錯覺「好像合成的一樣」，更掀起眾人瘋傳搞笑改圖。

日本美女主播本間智惠身穿的白色衣服，讓觀眾產生錯覺「好像合成的一樣」。（節目截圖）

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新聞畫面中，本間智惠身穿白色上衣，從肩頭到袖口，領口和中間都有黑線設計，營造知性專業形象，主播以筆挺坐姿播報，胸口配上小型麥克風，白底黑線格外鮮明，宛若手繪描圖的痕跡。她的服裝掀起網友驚呼：「好像合成的一樣，衣服看起來像是塗鴉的。」

「衣服讓我笑出來…」點圖看網友搞笑改圖及留言▼▼▼

本間智惠播報新聞的畫面上傳到YouTube後，網友原本討論疫情，隨後逐漸冒出留言「這件襯衫好像手繪圖案」、「主播的衣服好2次元」、「衣服讓我笑出來」、「好像畫的蓋上去」，討論都錯重點了啦！

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