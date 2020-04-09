日美女主播全裸報新冠肺炎？白色衫似足改圖　網民恥笑：根本冇著

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

網友看新聞關注新冠肺炎（COVID-19）疫情，意外發現另一個亮點！日本美女主播本間智惠在播報新冠肺炎疫情時，身上穿的白色衣服，讓觀眾產生錯覺「好像合成的一樣」，更掀起眾人瘋傳搞笑改圖。

日本美女主播本間智惠身穿的白色衣服，讓觀眾產生錯覺「好像合成的一樣」。（節目截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

新聞畫面中，本間智惠身穿白色上衣，從肩頭到袖口，領口和中間都有黑線設計，營造知性專業形象，主播以筆挺坐姿播報，胸口配上小型麥克風，白底黑線格外鮮明，宛若手繪描圖的痕跡。她的服裝掀起網友驚呼：「好像合成的一樣，衣服看起來像是塗鴉的。」

「衣服讓我笑出來…」點圖看網友搞笑改圖及留言▼▼▼

本間智惠播報新聞的畫面上傳到YouTube後，網友原本討論疫情，隨後逐漸冒出留言「這件襯衫好像手繪圖案」、「主播的衣服好2次元」、「衣服讓我笑出來」、「好像畫的蓋上去」，討論都錯重點了啦！

相關圖輯：武漢肺炎│台性感網紅口罩當Bra戴？網民突變最強環保L：畀我用（點圖放大▼▼▼）

+14
+13
+12
子瑜、雞排妹、愛莉莎莎寫真三揀一　網民集體選擇困難：我全都要
新冠肺炎｜福原愛為防疫做到盡　抗疫絕招網民激讚：太完美！
新冠肺炎｜雞排妹宅女生活大公開！煲劇玩貓　連便秘都不藥而癒？
新冠肺炎｜戴口罩耳朵痛？台美女一招解決問題　網民重點卻在黑絲
台網紅小鄧紫棋蕾菈自爆戀情　公開男友床上影片　網民：愚人節？
劉真病逝｜吳宗憲爆喊哭別劉真　揭柯文哲曾勸放手：醫學上沒機會

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。