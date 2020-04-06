新冠肺炎｜雞排妹宅女生活大公開！煲劇玩貓　連便秘都不藥而癒？

雞排妹鄭家純積極拓展日本演藝事業，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，她在日本被列為旅遊警示第三級前抵達台灣，未免爭議故自願遵守居家檢疫，宅在家14天後才上工錄外景。雞排妹坦言，過去從未想過能休假2周，除了心情愉悅，她趁著檢疫期間學會看股票，許多健康問題也都不藥而癒。

雞排妹鄭家純趁著檢疫期間學會看股票，許多健康問題也都不藥而癒。（IG@ili.cheng）

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雞排妹表示，許多藝人在疫情期間都要自主健康管理或居家檢疫，因此不乏狗仔隊盯梢「監督」。她低調待在家中，平時追美劇、做運動、陪貓玩，先前壓力大到掉髮、圓形禿、便秘全都康復，服用了3年的抗焦慮藥物和助眠藥物藥量大減，讓她相當感動。

她年初曾去算過塔羅牌，當時老師說她會一路休息到5、6月，建議她趁此學些東西。雞排妹當時心想「怎麼可能」，現在才恍然大悟。她利用多出來的時間學看股票，白天觀察台股，晚上研究美股，竟也發現一些竅門，學著賣空特定股票試手氣。

雞排妹年初曾去算過塔羅牌，當時老師說她會一路休息到5、6月，建議她趁此學些東西。（IG@ili.cheng）

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朋友關心她工作暫停導致損失，擔心她沒收入影響心情。雞排妹相當幸運，手邊正好2個節目改版，日本請假停工但還有月薪可領，唯一改期的是寫真拍攝計畫。她防疫意識高，現在除了工作，盡量減少不必要的外出，也呼籲大家別去人多的地方。

看著日本實施一家發2個布口罩的政策，雞排妹感嘆，幸好台灣超前佈署，否則現在可能也得倚賴布口罩。她看到推特上許多日本民眾大讚政府發布口罩相當環保，不少醫生也叫好，只能說「真的是國情不一樣」。她短期內無法再飛日本，得等到台、日的檢疫要求放寬才能再出國工作。她另打算再學清酒品酒知識，增加更多與粉絲之間的話題。

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