劉真病逝｜吳宗憲爆喊哭別劉真　揭柯文哲曾勸放手：醫學上沒機會

台灣女星劉真歴經45天搶救，昨晚間22時22分因腦壓過高病逝榮總，享年44歲，老公辛龍悲痛欲絕，至今手機未接，由經紀公司老闆吳宗憲（憲哥）代為出面說明劉真後事，憲哥感謝大家關心，昨晚10點多告知家屬劉真老師的訊息，憲哥說辛龍太悲痛，只有4字可以形容，就是「撕心裂肺」，劉真最後階段回天乏術，但辛龍一直不願放手，台北市長柯文哲曾探望過劉真，但他也表示，醫學角度真的沒有機會，劉家父母也不願女兒再受折磨，劉真最後於昨晚病逝。

吳宗憲：「撕心裂肺！」 憲哥灑淚哭別劉真（點圖放大▼▼▼）

憲哥表示劉真雖然沒健保，但很多好友都會幫忙，所以劉真的醫藥費不用擔心，劉真預計也會舉行追思會，日期未定，接下來還有火化等事宜，會在本周完成，靈堂的部分也會很快通知大家，憲哥坦言辛龍有出現一些消極的言語，但大家鼓勵他要為才4歲的愛女霓霓勇敢活下去，「他基本上是走不出來的，我們也告訴他，劉真老師這一生最美好的那幾年，都是跟你一起度過的。」

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