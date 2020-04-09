【口罩發售】Mask Lab港產口罩1盒128元　4月10日預售10000盒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，口罩需求大增，又多一間本地口罩品牌投產！於荃灣設廠的「Mask Lab」在facebook專頁公布，明日（10日）中午將設首輪預售1萬盒口罩，每盒50個，售價為128元，規格符合BFE及PFE標準。

「Mask Lab」在facebook專頁公布，明日（10日）中午將設首輪預售1萬盒口罩。（Mask Lab FB圖片）

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根據官方資料，「Mask Lab」於荃灣設有面積達5000多尺的無塵實驗室，獲得ISO 8級別認證，相等於10萬級無塵車間。當中包括4條全自動口罩生產線和風淋消毒房等，以生產3層過濾口罩，中層濾棉達細菌過濾率>99%，顆粒過濾率>95%。首階段每日產量逾10萬，日後每日產量預期達20萬個。

公司將於明日中午12時開始第一輪預售，首輪共1萬盒，每盒50個，預售價為128元，於Mask Lab HK網站進行預購。

Mask Lab口罩預售詳情：

時間：4月10日中午12時

數量：1萬盒，每人限購5盒

生產進度：4月下旬投產及5月開始發貨

口罩規格：3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%* 及PFE >95%*

付款安排：信用卡 (Visa, Master)

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