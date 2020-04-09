【HKTVmall口罩】首次抽籤必睇3大重點　運費點樣計？

不少人網上買口罩買到怕，次次塞Server但只有份塞無份買，十分無癮，有見及此HKTVmall公布首次以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩，每人限購一盒，只講運氣不講先後，為不少市民重燃希望HKTVmall有見市民反應踴躍，再出新Po提提大家購買要注意事項，即睇3個注意位咪搞錯。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

重點一：購買口罩要成為 HKTVmall 會員

HKTVmall指市民想參加口罩抽籤，只需要於口罩登記系統輸入香港流動電話號碼及電郵地址。中籤人士其後會收到手機短訊，當中會有一個兌換碼，市民亦可到HKTVmall 應用程式及網頁查看結果。

到開始購買時，中籤人士需要先登記成為 HKTVmall 會員，並於 7 天內落訂單購買，付款時輸入兌換碼，口罩會加入購物車。如同普通訂單，整張訂單商品會一齊送到指定送貨地址，或者到自取點收貨。

重點二：運費如何計算？

HKTVmall小編指因應物流營運的成本，故運費與平時安排一樣，免運費需訂單達一定金額，詳情如下：

⭕普通會員：$500

⭕VIP 會員：$350

⭕自取 (門市、合作商戶及流動自取車)：$200

如未買滿指定金額，VIP會員運費為40元，普通會員運費為80元。

重點三：下次抽籤係幾時？

小編指HKTVmall希望能夠有貨先賣，故暫時只能公布第一次的抽籤日期，往後如生產達一定數量會再行抽籤！

口罩登記抽籤安排：

日期：4月13日（星期一）

時間：早上9時至4月19日（星期日）至晚上11時59分

抽籤連結：https://hktvmall.azureedge.net/

即睇抽籤流程！

HKTVmall因應疫情搶購機器到生產本地口罩，令港人十分期待。

+ 10 + 9 + 8