柴灣驚見成群毛蟲通樹爬　多到隨時跌落嚟　專家解畫係咩現象！

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踏入春天，多種昆蟲都開始活躍起來。有網民在柴灣一帶發現，一棵大樹上竟然有數之不盡的青綠色毛蟲在爬行，覺得十分恐怖，提醒大家小心。香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問時提到，照片中的其實是樟天蠶蛾（Eriogyna Pyretorum）的幼蟲，不主動接觸就沒有問題，而且幾天後就會消失。

有網民上載圖片，指柴灣道興民街入口的樹上有大堆毛蟲。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」上載圖片，指在柴灣道興民街入口附近，「呢度有兩棵樹全部都係蟲，行過呢度小心啲蟲蟲重會跌落嚟」。從圖片可見，該些蟲全部呈青綠及深綠色的直間條，粗幼長短與一隻成年人的手指差不多，遍佈樹幹的幾乎所有位置。

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香港昆蟲學會副會長饒戈。（資料圖片）

不少網民看到都覺得恐怖，「見到都覺得痕」、「密集恐懼」、「好噁心」，不過亦有人覺得可愛，笑說「好靚」、「啲毛毛蟲幾靚喎」！

饒戈指出圖片中的其實是樟天蠶蛾（Eriogyna Pyretorum）的幼蟲，只要不主動去觸碰牠們，就不會對人造成傷害，建議留給自然生物一些生存空間。現時該些幼蟲正疏散到合適地方結蛹，不會長時間在該處出現，幾天後就會消失。

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