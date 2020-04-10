小西灣地面驚現大堆蜜蜂嚇壞街坊　昆蟲專家拆解成因：不要走近

蜜蜂在自然生態中佔重要角色，有柴灣網民目擊地面有大堆蜜蜂，令其他看到照片的人都大叫怕怕。香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問時提到，照片中的是普通蜜蜂，應該避免接近，由於牠們不會在石地上築巢，幾小時內就會離開。

有網民上載照片，指富欣花園旁邊公園的地上有一個蜂巢。（facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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facebook群組「柴灣人柴灣事」有網民上載照片，指小西灣富欣花園旁邊公園的地上有一個蜂巢，其他人看到之後都表示覺得很害怕，甚至有人表示要噴殺蟲水甚至是找食環署的人手到場處理。不過亦有人認為，蜜蜂對生態環境很重要，應該盡量保護，「你唔搞佢，佢唔搞你，咪手多」。

香港昆蟲學會副會長饒戈。（資料圖片）

饒戈接受《香港01》訪問中提到，照片中的是普通蜜蜂，會停留在地上面可能是正在遷巢或分巢，大量蜜蜂包圍着蜂后，呼籲大家見到類似情況時不要走近接觸，由於蜜蜂不會在石地上築巢，牠們幾小時內就會離開。

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