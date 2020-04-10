新冠肺炎︳泰國自私女兒回國無病徵拒隔離　累阿媽染疫入ICU

2019冠狀病毒（COVID-19）最可怕之處，是病人就算無病徵，也可傳染他人，成為隱形傳播者，故自我隔離措施尤其重要。泰國一名女子由外地回國後無出現病徵，自信無中招堅拒自我隔離，直至發燒才隔離自己，但她其實早已感染同住母親。現時她的染病母親肺部花得發白，在深切治療部留醫，主診醫生在facebook分享事件，告誡從外地回國人士必須自我隔離14天，又直斥病人女兒必須認清，其母親要躺在ICU病床上，正是因為她沒謹慎隔離。

醫生在facebook分享，指病人被拒自我隔離私女兒傳染，現時在ICU留醫，警告回國的人必須嚴格隔離，帖文有近9000人分享。（fb截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）新興傳染病臨床中心主管Opass Putcharoen在fb分享病例，指一名泰國女子早前從外國回來，因為身體完全無異常，沒出現病徵，所以拒絕自我隔離，與母親同住的她如常生活，但其實她只是很遲出現病徵的感染個案。

Putcharoen透露該女子至後來突然發燒，才斷絕和母親的接觸，可惜其母親已被感染，其母後來出現發燒等症狀並持續6天，剛住院時肺部的X光片看起來還正常，但近日症狀變得明顯，呼吸困難，呼吸系統迅速衰竭要插喉並送入深切治療部，目前情況嚴重，肺部的X光片花得發白。

醫生直指涉事女兒必須知道，其母親要躺在ICU病床上，正正因為她不願隔離。

目前泰國許多確診者都是由外國回來，Putcharoen坦言民眾對疫情有誤解和缺乏檢疫紀律，可能會連累至親染疫，強調從國外回來者必須自行隔離14天，才可徹底減低傳播的機會。

（綜合）