【新冠肺炎】疫情下拒與朋友飯聚　孕婦被諷「懷龍種」嬲爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情下不宜聚會，以免互相感染是常識吧！台灣有孕婦網上抱怨，指與丈夫求子多年終成功懷孕，近日有朋友約見面，為安全她拒絕出席，沒料竟被諷刺「你懷龍種嗎?」，該朋友事後更四處唱衰她，令她大感不快。網民力撐樓主做得對，「一件事看清這個人不配當朋友也不錯!」

有台灣孕婦網上抱怨，指因應疫情拒絕朋友約會竟被出言諷刺，十分不快。圖為示意圖。（《Baby復仇記》劇照）

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有台灣孕婦日前在facebook群組「爆怨公社」發帖，坦言和丈夫求子多年，近月終於人工受孕成功，為了保胎，一知懷孕她立即辭職在家安胎，十分小心。

近月肺炎疫情持續她更是足不出戶，早前一名很久沒見面的朋友從澎湖到台北相約她聚一聚，因應非常時期她也只能婉拒，沒料竟換來朋友惡言相向。

即睇呢位朋友有幾Mean！

樓主指這名朋友事後在社交程式中封鎖了她，還到處去和大家的共同朋友講是非，令她大感不快，質疑為何不出門保護自己保護家人，反被指是錯：「 萬一我出去帶病毒回家怎麼辦？講句白一點的，我還想多活幾年呀!」

網民紛紛留言力撐樓主冇錯，大家都指這件事反讓樓主認清這名朋友的真面目，看清對方有多自私，反而是好事，就算失去這種朋友也絕不可惜。