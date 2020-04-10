任天堂警告勿用酒精消毒Switch　原來用呢樣嘢先啱！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續未止，不少人宅在家瘋狂打《動物之森》（動物森友會），任天堂遊戲機Switch更銷量急增，幾乎人人一機在手。不少玩家打機不忘衛生，使用酒精消毒濕紙巾擦拭主機，但任天堂今日（10日）在官方Twitter表示做法錯誤，一眾玩家大感錯愕，坦言自己一直有消毒習慣，「現在才知道啊」、「不能消毒可怎麼辦」。

日本任天堂於官方Twitter公布，表示收到不少人查詢關於能否使用酒精消毒濕紙巾清潔主機及Joy-Con的問題，帖文直指絕對不能使用酒精消毒Switch。（Twitter截圖）

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日本任天堂於官方Twitter公布，表示收到不少人查詢關於能否使用酒精消毒濕紙巾清潔主機及Joy-Con的問題，帖文直指絕對不能使用酒精消毒Switch。（Twitter截圖）

日本任天堂於官方Twitter撰寫帖文，表示收到不少人查詢關於能否使用消毒紙巾清潔主機及Joy-Con的問題，回覆指絕對不能使用酒精消毒Switch。原來因為Switch的主機及Joy-Con用塑膠製成，故使用含酒精的消毒濕紙巾擦拭有機會導致產品褪色甚至變型。

原來因為消毒紙巾含酒精，而Switch主機及Joy-Con使用塑膠製成，故用消毒紙巾擦拭有機會導致產品褪色甚至變型。（GettyImages）

至於日常清潔方面，任天堂表示無論含酒精或非酒精的濕紙巾，y亦建議盡量不要使用，如果有污迹只需用乾布，如眼鏡布抹去即可。

不少網民表示震驚，坦言因為近日非常注意衛生而使用消毒濕紙巾擦拭Switch，「突然很對不起我的Switch」、「不是吧，我每天都在擦」、「唯有消毒雙手才玩了」。

（Twitter）

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