新冠肺炎│爸媽買口罩疑成癮　阿仔呻一家5口囤積3000個仲係要買

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，各地口罩需求大增，時時刻刻留意口罩消息已成抗疫日常，更可能會「買上癮」。台灣有男網民在討論區發文，指無聊下數算家中口罩數量，發現醫療口罩已逾3000個，五口之家每人都有至少600個，相當誇張，但父母似乎已撲罩上癮，還是一直在買，「他們真的不知道自己用不完嗎？」

時時刻刻留意口罩消息已成不少人的抗疫日常。（資料圖片）

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台灣自2月初起實施「口罩實名制」，每人每14天可買9片成人口罩或10片小童口罩，有網民在Dcard討論區發文，指家裏已囤積了3000個口罩，一家5口這段時間一直都勤勞地領口罩，就算每天家人都戴醫用口罩上班上課，惟一直囤積下家裏還有很多口罩，但父母還是迫他早上就去幫忙領口罩，即使清明連假也取消所有活動，全為了節省口罩。

樓主無聊下決定點算家中口罩，結果發現數量極驚人，包括3000多個醫療口罩， 10個布口罩，20個口罩套，即等於每一個人有600片醫療口罩。得知口罩存貨已過份足夠後，樓主不想再去預購口罩，但父母不理還是一直在買，「他們真的不知道自己用不完嗎？」

網民咁樣睇 ↓↓↓

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帖文震驚網民，有人計計數稱按照當地口罩實名制的規定，樓主一家應沒可能囤積到3000個口罩，質疑他們本來就已經是「大戶」，亦有人笑問「你真的沒打多一個零嗎？」又紛紛要求樓主貼出3000個口罩的震撼圖。



有網民亦分享家中口罩數量，不少都指已囤積過百，皆因其爸媽亦有同樣心態，就是「一直覺得不夠」。不少人呼籲存貨充裕的家庭不應再用配額買口罩，以留給有需要人士，或捐給缺口罩的學生和拿去醫院給醫護。

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